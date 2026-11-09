Bolsa brasileira avança 2,22% e retoma os 172 mil pontos

A bolsa brasileira fechou em alta de 2,22% nesta segunda-feira (9), aos 172.236,05 pontos, recuperando o patamar dos 172 mil pontos. Foi o maior avanço diário do Ibovespa desde 5 de outubro de 2025, quando o índice disparou 7,7% após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. As informações são da Reuters.

O desempenho positivo foi puxado principalmente por ações de bancos, mineradoras e empresas ligadas ao consumo. A recuperação dos mercados internacionais e o alívio nas tensões comerciais e geopolíticas também sustentaram a alta. Na contramão, os papéis da Petrobras recuaram por causa da forte queda nas cotações do petróleo. As ações ordinárias perderam 0,39% e as preferenciais caíram 0,37%.

Em Nova York, os principais índices também encerraram o pregão em forte alta. O Dow Jones avançou 2,15%, o S&P 500 subiu 2,34% e o Nasdaq teve valorização de 2,74%. A recuperação foi impulsionada por ações de tecnologia e semicondutores, além da queda dos preços do petróleo, que reduziu preocupações com a inflação.

Dólar fecha praticamente estável

O dólar comercial encerrou a sessão com leve queda de 0,06%, cotado a R$ 5,5058. Durante o dia, a moeda americana oscilou entre R$ 5,489 e R$ 5,528. No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a seis moedas, recuou 0,54%.

No cenário doméstico, os investidores acompanharam o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite de domingo (8). Lula reafirmou o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e demonstrou preocupação com o endividamento público e os juros elevados, mas não anunciou medidas concretas.

O Banco Central divulgou o boletim Focus, que mostrou elevação na projeção da Taxa Selic para 13,75% ao ano no fim de 2026. A estimativa para a inflação de 2027, medida pelo IPCA, subiu de 4,76% para 4,90%. A previsão de crescimento do PIB brasileiro caiu de 1,20% para 1,15%.

Petróleo cai após declarações de Trump

Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte desvalorização, atingindo o menor patamar em dez semanas. O barril do petróleo Brent recuou 5,85%, a US$ 92,57. O petróleo tipo WTI caiu 4,38%, a US$ 86,85 por barril.

A queda ocorreu após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que considerou altamente improvável a realização de novos ataques americanos contra o Irã caso as negociações para encerrar o conflito avancem. A sinalização reduziu parte das preocupações dos investidores com uma escalada militar no Oriente Médio e possíveis interrupções no fornecimento global do produto.