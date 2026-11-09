Pronunciamento de Lula frustra analistas e mantém incerteza no mercado

O mercado financeiro e economistas reagiram com ceticismo ao pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo (8). Apesar de mencionar responsabilidade fiscal e a necessidade de reduzir juros, o presidente não apresentou medidas concretas de ajuste e reforçou promessas de ampliar investimentos públicos para cerca de 20%, sem detalhar como equilibrará as contas. As informações são da Gazeta do Povo.

Alexandre Manoel, economista da Global Analytics, resume a percepção geral: o presidente afirmou que fará políticas com a economia organizada, mas não explicou o caminho. Sem contribuição fiscal para conter inflação e juros, alerta, a consequência pode ser crédito mais caro, fechamento de empresas e menos empregos.

Falta de estratégia clara preocupa especialistas

Gesner Oliveira, da GO Associados e professor da FGV, reconhece a preocupação presidencial com dívida pública e juros altos, mas classifica o discurso como genérico. O desafio central, segundo ele, é transformar essa preocupação em estratégia crível de estabilização da dívida. Oliveira questiona se o governo buscará superávit primário de 3% a 4% do PIB ou promoverá choque de gestão para abrir espaço a investimentos.

Paralelamente, o governo precisa financiar compromissos de campanha como compra de dívidas de famílias e perdão de débitos de microempreendedores. Essas iniciativas levantam dúvidas sobre custos fiscais e fontes de recursos, destaca o economista. Para Fabrício Velloni, Lula tenta conciliar estratégias contraditórias: transmitir confiança aos investidores sem abandonar a expansão de gastos que sustenta sua base eleitoral.

Reação do mercado e risco de estagflação

Nesta segunda-feira (9), o Ibovespa subiu 1,89%, aos 171.679 pontos, enquanto o dólar recuou apenas 0,06%, a R$ 5,5048. A alta da Bolsa decorreu principalmente do cenário externo favorável e da recuperação de ações da Vale e bancos. O câmbio permaneceu estável, sem indicar melhora na percepção de risco fiscal.

Carlos Henrique Junior, da Freex Casa de Câmbio, afirma que o presidente não apresentou medidas concretas de ajuste, fontes de financiamento para compromissos eleitorais ou definições sobre a equipe econômica. A diferença entre reconhecer o problema fiscal e apresentar solução é o que separa um discurso de uma política econômica capaz de recuperar confiança, avalia.

A escolha do próximo ministro da Fazenda é considerada decisiva. Velloni defende que o nome reúna capacidade técnica e articulação política, especialmente com o Congresso, já que o ajuste fiscal dependerá de aprovação legislativa. Quanto maior a demora no anúncio, maior a incerteza e a deterioração do cenário econômico, alerta.

Economistas temem que o Brasil entre em estagflação em 2027, combinando baixo crescimento, inflação elevada e juros altos. Projeções do Itaú e Bradesco apontam crescimento do PIB de aproximadamente 0,5% e inflação de 5,7% no próximo ano. Manoel compara o momento atual a 2012 e 2013, quando pressões inflacionárias e deterioração das expectativas já se acumulavam apesar de indicadores correntes favoráveis.