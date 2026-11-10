Excesso de carga ameaça segurança e acelera desgaste das rodovias do Paraná

Freios sobrecarregados, pneus desgastados, perda de estabilidade e maior dificuldade para controlar o veículo em situações de emergência. Esses são alguns dos riscos provocados pelo excesso de peso em caminhões que circulam pelas rodovias do Paraná. Entre janeiro e outubro deste ano, 1.074 acidentes envolveram veículos de carga nas estradas estaduais não concedidas, o equivalente a mais de um quarto das 3.908 ocorrências registradas no período.

Embora não seja possível identificar quantos desses acidentes tiveram relação com a sobrecarga, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) alerta que transportar mercadorias acima dos limites permitidos aumenta o risco de falhas mecânicas e acidentes graves.

Para tentar reduzir os riscos, o Paraná mantém 26 pontos de fiscalização de peso em funcionamento nas rodovias estaduais administradas pelo DER-PR. Nas rodovias federais concedidas, há dois postos convencionais informados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), mas apenas um está operando atualmente. Outros seis equipamentos capazes de pesar caminhões em movimento foram instalados e aguardam autorização para começar a funcionar.

Os dados do DER-PR mostram que, em 2025, foram registrados 4.584 acidentes nas rodovias estaduais não concedidas, sendo 1.361 com participação de caminhões. Em 2024, ocorreram 4.865 acidentes, dos quais 1.364 envolveram veículos de carga. Já em 2023, foram 5.653 ocorrências, com caminhões envolvidos em 1.617 delas.

Sobrecarga compromete freios e estabilidade

O engenheiro e diretor de Operações do DER-PR, Alexandre Castro Fernandes, explica que o excesso de carga interfere diretamente no funcionamento dos sistemas mecânicos dos caminhões, projetados para suportar limites específicos de peso.

“Existe uma relação direta entre o excesso de peso nos veículos de transporte de carga e o desgaste prematuro de componentes críticos, o que aumenta significativamente o risco de falhas mecânicas e, consequentemente, de acidentes graves”, afirma.

O peso acima do permitido exige mais dos freios, pneus, suspensão, amortecedores, direção e eixos. Em situações de emergência, essas condições podem dificultar o controle do caminhão e aumentar a distância necessária para parar o veículo.

“Quando esses limites são ultrapassados, toda a dinâmica de funcionamento do veículo é comprometida, submetendo seus sistemas estruturais e de segurança a esforços superiores àqueles para os quais foram projetados”, acrescenta o diretor.

O problema também afeta a conservação das rodovias. A circulação frequente de veículos sobrecarregados acelera o desgaste do asfalto, favorece o surgimento de deformações, trincas e buracos e aumenta a necessidade de manutenção. Além dos custos para recuperar a infraestrutura, essas condições podem representar riscos adicionais para os demais usuários das estradas.

Paraná tem 27 pontos de pesagem em operação

De acordo com os levantamentos fornecidos pelo DER-PR e pela ANTT, o Paraná conta com 28 pontos de fiscalização convencional de peso nas rodovias abrangidas pelas informações dos dois órgãos. Desse total, 27 estão funcionando e um está temporariamente fechado para aferição.

Nas rodovias estaduais sob responsabilidade do DER-PR, os 26 pontos de fiscalização estão em operação. Segundo o departamento, não há equipamentos danificados. As interrupções ocorrem de maneira programada, para verificações e aferições periódicas.

A fiscalização estadual utiliza Unidades Móveis Operacionais (UMOs), equipadas com balanças que permitem verificar o peso bruto total dos caminhões e a distribuição da carga entre os eixos. Com os dados coletados, os agentes do DER-PR podem identificar irregularidades e aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

O transporte de carga acima dos limites permitidos é considerado infração de natureza média, com multa cujo valor aumenta conforme a quantidade de peso excedente.

As multas por excesso de peso variam conforme a irregularidade. Quando o caminhão ultrapassa o peso bruto total permitido ou os limites por eixo, a penalidade parte de R$ 130,16, com acréscimos calculados a cada 200 quilos ou fração excedente, nos termos do artigo 231, inciso V, do CTB.

Já nos casos em que o veículo supera a capacidade máxima de tração, a multa é de R$ 130,16 para excesso de até 600 quilos e de R$ 195,23 quando a sobrecarga fica entre 601 e 1.000 quilos. Acima desse limite, a infração é considerada gravíssima, com multa de R$ 293,47 aplicada a cada 500 quilos ou fração excedente.

Em todos os casos de irregularidade, o veículo é impedido de prosseguir viagem até que a carga excedente seja retirada. O transbordo deve ser realizado às custas do proprietário e, caso não seja resolvido no local, o caminhão poderá ser removido ao pátio, gerando despesas adicionais de remoção e estadia.

Nas rodovias federais concedidas, a ANTT informou que existem dois Postos de Pesagem Veicular (PPVs), ambos na BR-116. O posto de Fazenda Rio Grande, no quilômetro 130, está funcionando. Já o de Campo do Tenente, no quilômetro 193, permanece temporariamente fechado para aferição anual do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com previsão de retomada em 13 de novembro.

Seis novas balanças vão pesar caminhões sem necessidade de parada

Além dos postos convencionais, seis equipamentos de pesagem em movimento de alta velocidade, conhecidos pela sigla HS-WIM, já foram instalados em rodovias concedidas do Paraná.

A tecnologia permite verificar o peso dos veículos enquanto trafegam pela estrada, sem necessidade de parada ou redução de velocidade. Sensores instalados na pista registram as informações e permitem ampliar a capacidade de fiscalização sem interromper o fluxo de caminhões.

Segundo a ANTT, os seis equipamentos já foram aferidos e integrados ao sistema de fiscalização da agência. Entretanto, ainda dependem da assinatura de um termo aditivo contratual para começar a funcionar.

Os equipamentos estão distribuídos em Cambará, na BR-369, quilômetro 10; Jacarezinho, na BR-153, quilômetro 8; São José dos Pinhais, na BR-277, quilômetro 62; Morretes, na BR-277, quilômetro 18; e Piraí do Sul, na PR-151, quilômetros 263,30 e 263,17, com duas estruturas em sentidos opostos.

Somando os pontos convencionais e os sistemas HS-WIM informados pelos dois órgãos, são 34 estruturas de fiscalização consideradas no levantamento. Desse total, 27 pontos convencionais estão operando, um passa por aferição e seis aguardam o início das atividades. O levantamento não representa necessariamente a totalidade das instalações existentes nas demais concessões rodoviárias do Estado.

O DER-PR informou que está atualizando os registros de tráfego nas rodovias sob sua jurisdição e, por isso, não dispõe de um levantamento consolidado sobre a quantidade de caminhões que circulam diariamente ou anualmente nesses trechos. A ausência desses dados e de informações específicas sobre a carga transportada pelos veículos envolvidos em acidentes impede estabelecer quantos sinistros poderiam ter sido evitados com o cumprimento dos limites de peso.