A OMS (Organização Mundial da Saúde) decidiu, nesta quarta (11), declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo. Mas afinal, o que é pandemia e qual seu impacto para as pessoas e países que possuem pacientes infectados?

De acordo com a OMS epidemia é um surto regional de uma doença que se espalha de forma inesperada. Em 2010, a entidade classificou como pandemia o espalhamento mundial de uma nova doença que afeta um grande número de pessoas.

Segundo o médico infectologista da Universidade Positivo Mauro Tamessawa, a mudança de classificação de surto para epidemia também tem relação com o fato da doença se propagar em vários países, simultaneamente.

“O surto é quando você tem um aumento de casos em relação a normalidade. Como a dengue no Paraná, que atualmente temos 40 mil casos da doença dengue, o que é muito maior que o esperado nos últimos anos. Uma pandemia são vários surtos em diferentes locais do mundo, ao mesmo tempo, em que as transmissões são comunitárias estão acontecendo de maneira persistente”, explica Tamessawa.

Coronavírus: surto x pandemia

Para o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarar pandemia de novo coronavírus nesta quarta-feira não significa que a situação está fora de controle nem que mundo deve abandonar as medidas de contenção e passar a pensar em mitigação.

“Nas últimas duas semanas, o número de casos de covid-19 fora da China cresceu 13 vezes e o número de países afetados triplicou. Há agora mais de 118 mil casos em 114 países e 4.291 pessoas perderam suas vidas”, disse Ghebreyesus, que, em seguida, afirmou que espera-se que esses números cheguem a níveis ainda mais altos nas próximas semanas.

Ainda segundo o diretor-geral da OMS, nunca se viu uma pandemia provocada por um coronavírus, mas, ao mesmo tempo, nós nunca vimos uma pandemia que pode ser controlada. Segundo ele, é um momento que deve envolver a ação de todos os setores e indivíduos.

Ghebreyesus também fez um pequeno guia de como os países devem se comportar: preparar-se e estar prontos, detectar, proteger, tratar e reduzir a transmissão, inovar e aprender.

Quarentena e fechamento de escolas e comércio

Não há uma regra clara sobre fechar ou não estabelecimentos, escolas, aeroportos e fazer grandes quarentenas, afirma Michael Ryan, chefe do departamento de emergência da OMS em Genebra. Acaba sendo uma decisão com base na avaliação de risco de cada país. O especialista deu o exemplo de que na China escolas foram fechadas, enquanto em Singapura, não —dois países usados como exemplos positivos da contenção do vírus.

“Em países com números menores de casos [como é o caso do Brasil], distanciamento social não tem o mesmo impacto imediato de rastrear contatos com pessoas doentes, isolamento desses contatos e de casos, e quarentena de contato. Isso significa que você está perseguindo o vírus”, afirmou Ryan.

“Quando você perde o fio do vírus, você precisa criar distanciamento social entre todo mundo, porque você não sabe quem está contaminado. É uma substituição pobre para ações de saúde pública agressivas no início, mas pode ser a única opção quando você não sabe mais onde o vírus está.”