Acompanhe o número de casos de coronavírus no Brasil atualizado diariamente com dados do ministério da saúde e separado por estado. Desde os primeiros casos do novo coronavírus (Covid-19) as autoridades preocuparam-se em registrar quantidade de contaminados, casos confirmados e mortes por coronavírus.

publicidade

A preocupação em mapear os casos aumentou após a OMS declarar uma pandemia por coronavírus e tomar ações diferentes para tratar a doença. No Brasil, foram tomadas várias medidas para conter a propagação do vírus e diariamente são publicadas novas decisões.

O governador Ratinho júnior anunciou no dia 18 de março novas medidas, tais como a proibição da entrada de ônibus interestaduais e a suspensão das aulas em todos os colégios estaduais e particulares. A prefeitura de Curitiba também anunciou medidas e mudou a rotina de atendimento nos postos de saúde para tratar casos suspeitos de coronavírus.

Mapa com casos de coronavírus no Brasil

Veja na tabela abaixo o número de casos confirmados e mortes por coronavírus no Brasil detalhado por estado. Os dados são fornecidos pelo Ministério da saúde e atualizados diariamente.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇