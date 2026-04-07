Nasa mostra o “pôr da Terra” visto da Lua em nova imagem da missão Artemis II

A tripulação da missão Artemis II fez história às 13h56 (horário do leste dos EUA) desta segunda-feira, 6 de abril. Ao atingirem 400.000 quilômetros de distância do nosso planeta, os quatro astronautas superaram o recorde anterior estabelecido pela Apollo 13 em 1970 ao dar uma volta por trás da Lua, pelo chamado lado oculto do nosso satélite natural.

Atualmente, a sonda está entrando em uma fase de eclipse solar com duração de cerca de uma hora. O fenômeno ocorre devido ao alinhamento entre a cápsula Orion, a Lua e o Sol, permitindo que a tripulação veja o Sol desaparecer atrás do disco lunar.

Ciência no lado oculto da Lua

Durante o trajeto, a cápsula Orion sobrevoará o lado oculto da Lua por um período de três horas. Os astronautas atuarão como embaixadores científicos, analisando e fotografando formações geológicas como crateras de impacto e antigos fluxos de lava.

O grupo utiliza um treinamento extensivo em geologia para descrever nuances de formas, texturas e cores. Essas observações são fundamentais para entender a história geológica da região e preparar futuras explorações no Polo Sul lunar.

O incrível “pôr da Terra”

A Nasa divulgou no Instagram uma imagem marcante capturada da constelação de Órion. A legenda descreve o momento como “A humanidade, do outro lado”, mostrando a Terra se pondo no horizonte lunar a partir do lado oculto da Lua.

Estudo da coroa solar e perigos lunares

Além das fotos, a equipe estuda a coroa solar — a atmosfera externa do Sol — que brilha ao redor da borda lunar durante o eclipse. Outro foco da missão é a observação de flashes de luz de meteoroides que atingem a superfície da Lua.

Quando a missão Artemis II retorna para a Terra?

A tripulação da Artemis II já percorreu mais da metade do trajeto total da missão. A previsão é que a cápsula realize a amerissagem na costa de San Diego por volta das 20h07 (horário do leste dos EUA) da sexta-feira, 10 de abril.

As investigações realizadas no espaço, em colaboração com cientistas na Terra, servirão de base para as próximas missões tripuladas. Esta é a primeira vez em mais de meio século que seres humanos chegam tão perto da Lua.

Assista a missão ao vivo:

Lote de Missão: Artemis II – Cronograma de Voo Início da Missão Foguete SLS decola do Centro Espacial Kennedy levando a cápsula Orion com 4 astronautas. Quebra de Recorde Histórico A Orion atinge 400.000 km da Terra, superando a marca da Apollo 13 de 1970. Lado Oculto e Eclipse Solar Sobrevoo de 3 horas pelo lado oculto da Lua e observação da coroa solar durante eclipse de 1 hora. Retorno à Terra Amerissagem prevista na costa de San Diego, encerrando a missão de teste.