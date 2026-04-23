Mounjaro em crianças: Anvisa aprova uso contra diabetes sob regras rígidas

A Anvisa publicou nesta quarta-feira (22/04) a ampliação da indicação terapêutica do medicamento Mounjaro (tirzepatida). A decisão altera o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 no país. A liberação acontece com uma regra rígida: Apenas para crianças até 10 anos de idade.

Até então restrito ao público adulto, o medicamento agora poderá ser utilizado por pacientes pediátricos. A nova regra estabelece uma idade mínima para o início do tratamento, conforme detalhado abaixo.

Nova faixa etária aprovada

A Resolução-RE nº 1.592, de 17 de abril de 2026, oficializa que o fármaco pode ser indicado para crianças a partir de 10 anos de idade. A medida foi divulgada no Diário Oficial da União (DOU).

Esta mudança foca exclusivamente na população pediátrica com diabetes tipo 2. As outras indicações terapêuticas do Mounjaro que já haviam sido aprovadas anteriormente seguem sem alterações.

Critérios de segurança e eficácia

A aprovação da Anvisa ocorreu após a avaliação de dados técnico-científicos. A agência exige provas de qualidade, segurança e eficácia para autorizar a inclusão de novas faixas etárias.

O processo de ampliação de uso é rigoroso e depende da apresentação desses estudos pelo fabricante. O foco principal é garantir que o uso pretendido seja seguro para o organismo de crianças e adolescentes.

Qual a idade mínima para usar Mounjaro no tratamento de diabetes tipo 2?

De acordo com a nova resolução da Anvisa de abril de 2026, o medicamento Mounjaro passa a ter indicação em bula para pacientes pediátricos a partir de 10 anos de idade.