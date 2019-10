Uma menina, de 1 ano e 9 meses, morreu após ser mordida por um cachorro, no início da tarde de sábado, dia 26, na Rua Primeiro de Maio, bairro Baeta Neves, São Bernardo do Campo.

A mãe da criança contou que estendia roupas no varal quando o cachorro do vizinho, cuja residência fica no mesmo quintal, saiu da casa e correu diretamente em direção da criança, mordendo o pescoço dela.

A mulher pediu ajuda de sua outra filha para retirar o cachorro e levou a menina à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila São Pedro, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O dono do animal informou que o cachorro costumava brincar com os vizinhos e não tinha histórico de ser agressivo. A carteira de vacinação do cão foi apreendida.

O caso foi registrado pelo 1º DP de São Bernardo do Campo que solicitou perícia ao local. As investigações seguem pelo 6º DP de São Bernardo, responsável pela área.