Com a chegada da primavera, a Mega Sena adicionou um concurso a mais na semana, passando pra três sorteios entre a última terça-feira (24) e o próximo sábado (28). Por isso, nessa quarta-feira (25) não terá sorteio da loteria.

O prêmio de R$ 43 milhões, sorteado na terça, saiu para uma aposta única, da cidade de Sorriso, no interior do Mato Grosso. O próximo concurso da maior loteria do Brasil, a Mega Sena 2192, será sorteado na quinta-feira (26), com premiação de R$ 2,3 milhões.

Como jogar

A Mega Sena paga o prêmio para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números entre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, é necessário marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Normalmente, os sorteios da Mega Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Até que horas dá para apostar?

As apostas podem ser feitas nas casa lotérica e também no Portal das Loterias da Caixa até as 19h. Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer as apostas na Mega Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone, diretamente no site do banco. O serviço funciona das 8h às 22h (exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h).

E o Bolão?

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega Sena, os bolões tem preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.