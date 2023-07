Ninguém conseguiu acertar os seis números sorteados pela Caixa no concurso 2613 da Mega-Sena, que correu neste sábado (22). Os números sorteados foram: 14, 26, 40, 42, 46 e 52.

O prêmio, que já era alto, acumulou para R$ 70 milhões no sorteio da próxima terça-feira (25). Em Curitiba, ninguém conseguiu nem os 5 acertos da quina da Mega, mas no interior do Paraná tem gente rindo à toa.

Quatro apostas feitas em cidades do interior conseguiram cravar cinco acertos e vão ficar com a “boladinha” de R$ 80.398,80 cada um. Os ganhadores da quina da Mega 2613 são das cidades de Iguatu (Lotérica Iguatu), Londrina (Lotérica Condor), Marialva (Lotérica Marialva) e Maringá (Lotérica Boa Sorte).

Nesta semana serão três sorteios da Mega-Sena: na terça-feira (concurso 2614), quinta-feira (concurso 2615 e sábado (concurso 2616). Na terça, o prêmio está estimado em R$ 70 milhões. Para concorrer, o apostador tem até as 19h de terça para jogar em uma das casas lotéricas ou pelo Portal Loterias Online da Caixa, além do internet banking para correntistas.

Você já viu essas??

Camuflado?? Mudança brutal de temperatura em Curitiba: vem onda forte de calor Novidades! Obra em trecho empaca viagem na BR-376 avança; Vai resolver?? Role de bici Quanto custa o novo sistema de bicicleta compartilhada em Curitiba?