Mega-Sena 2786 milionária faz ganhadores em Curitiba e interior do Paraná

Nove apostas realizadas no Paraná acertaram cinco dezenas do concurso 2786 da Mega-Sena, realizado na noite de quarta-feira (16). No geral, ninguém cravou os seis números e o valor acumulou para R$ 42 milhões. Os números sorteados foram 06 – 11 – 17 – 20 – 40 – 51.

Dos apostadores paranaenses, oito deles levaram R$ 54.038,72 e um levou R$108.077,44, por ter feito uma aposta maior, com sete números. O ganhador do valor maior reside em Siqueira Campos, no norte pioneiro. Na capital, três apostas ficaram no quase.

O próximo concurso será realizado no sábado (19), com prêmio estimado de R$ 42 milhões.

Apostas ganhadoras com cinco acertos

Cidade Lotérica Cotas Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMPO MOURAO/PR CAMPO LOTERICO 6 Não Simples 1 R$54.038,72 CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$54.038,72 CURITIBA/PR LOTERICA GODOY 6 Não Simples 1 R$54.038,72 CURITIBA/PR MADA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$54.038,72 FOZ DO IGUACU/PR LOTERICA CONSALTER LTDA 6 Não Simples 1 R$54.038,72 IBIPORA/PR LOTERICA DO CARMO 6 Não Simples 1 R$54.038,72 PALMAS/PR LOTERICA PALMENSE 6 Sim Simples 1 R$54.038,72 SAO JOAO/PR LOTERICA SAO JOAO 6 Sim Simples 1 R$54.038,72 SIQUEIRA CAMPOS/PR LOTERICA ESTRELA 7 Não Simples 1 R$108.077,44

Como apostar?

Para fazer uma aposta, o interessado escolhe de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

O valor depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

