Mega Sena 2765 premia bolão e duas apostas de Curitiba com dinheiro

Três apostas de Curitiba tiraram a sorte nesta quinta-feira (22), pela Mega Sena 2765 milionária. O prêmio principal acumulou, mas os curitibanos conquistaram uma grana acertando a quina da Mega Sena 2765.

Segundo a Caixa Econômica Federal, foram três apostas realizadas em Curitiba que acertaram cinco dos seis números sorteados. Foram dois prêmios de R$ 35,6 mil e um de R$ 71,3 mil que saiu para um bolão com nove participantes. Por falar em dinheiro, nesta sexta-feira é liberada a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda. Você está na lista? Consulte!

Veja abaixo o detalhamento das apostas.

