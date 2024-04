Mega-Sena 2712 premia quatro apostas de Curitiba com 5 acertos

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2712 da Mega-Sena, sorteado neste sábado no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo. Mas tem morador do Paraná rindo à toa. Apesar de não meterem a mão no prêmio principal, oito apostadores que moram em Curitiba e outros municípios paranaenses acertaram a famosa “quina da Mega”.

Com cinco acertos, cada um vai levar pra casa R$ 41.893,09. Em Curitiba, quatro apostadores acertaram cinco números na Mega-Sena 2712. Os jogos vencedores foram feitos na LORD Loterias (Avenida Salgado Filho, no Uberaba), que teve duas apostas premiadas, Loterias Imperador (Rua Voluntários da Pátria, Centro), além de uma aposta feita pela internet.

Também tivemos ganhadores da Quina da Mega na cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba (Florida Loterias), Cascavel (pelo internet banking da Caixa), Ramilândia (Loteria Vegas) e São Sebastião da Amoreira (Infomax Loterias).

O prêmio para o concurso 2713 da Mega-Sena acumulou em R$ 66 milhões. O sorteio será na próxima terça-feira. As apostas serão aceitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas, quando pela internet.

