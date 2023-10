Uma simples dezena separou uma aposta de Curitiba do prêmio milionário da Mega Sena, que estava acumulado em R$ 29 milhões. A aposta ganhou prêmio pena quina da Mega Sena, quando o apostador acerta cinco dos seis números sorteados. Ninguém acertou a as seis dezenas sorteadas e o prêmio para esta quinta-feira (05) saltou para R$ 33 milhões.

Resultado da Mega Sena 2640: 04, 08, 10, 27, 28 e 32.

A aposta ganhadora de Curitiba faturou um prêmio de R$ 21 mil e foi feita de forma online, pelo Internet Baking da Caixa Econômica Federal. Além desta, outras quatro apostas ganharam prêmio por terem acertado cinco dos seis números sorteados.

Resultado Mega Sena 2640 pro Paraná

APUCARANA/PR MUNDIAL LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$21.983,71 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$21.983,71 JARDIM ALEGRE/PR LOTERICA JARDIM ALEGRE 6 Não Simples 1 R$21.983,71 LONDRINA/PR LOTEBOL 6 Não Simples 1 R$21.983,71 PATO BRANCO/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6 Não Simples 1 R$21.983,71

Como jogar na Mega Sena?

Para jogar na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

