O concurso 2601 milionário da Mega-Sena realizado na noite desta quarta-feira (14), não teve acertador das seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 51 milhões, para o próximo sábado (17). Porém, uma aposta de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, ficou pela boa, e quase faturou a bolada ao acertar cinco dos seis números sorteados.

Essa aposta foi feita pela internet, um bilhete simples, e a pessoa vai levar para casa R$ 74.307,61. Os números sorteados foram 03 – 08 – 34 – 40 – 44 – 55. O prêmio para quem acertasse os seis números era de R$ 45 milhões.

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (17). Vejaa abaixo os detalhes da aposta que faturou a quina da Mega Sena 2601

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio SAO JOSE DOS PINHAIS/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$74.307,61

Como apostar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, é necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. A aposta simples curta R$ 5.

