O concurso 2837 da Lotofácil, sorteado na noite de quarta-feira (14), em São Paulo, não teve vencedores na faixa principal, e o prêmio acumulou para R$ 4,5 milhões. Porém, uma aposta de Curitiba ficou no quase e garantiu um “troco” para aproveitar neste meio de mês.

+Viu essa? Mega Sena 2601 milionária premia aposta de São José dos Pinhais; Veja detalhes!

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 37 apostas fizeram 14 números e vão receber R$ 1.994,23 cada. A aposta curitibana foi feita pela internet. A Lotofácil volta a ser sorteada nesta quinta-feira (15) , a partir das 20h.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.994,23

Como jogar? na Lotofácil?

Você pode fazer a aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos