A Mega Sena 2230 promete pagar R$ 70 milhões neste sábado (1º) para quem acertar as seis dezenas que serão sorteadas logo mais, às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números da Mega Sena serão divulgados aqui na Tribuna, após as 20h!

Este é o maior prêmio do ano e chegou a este tamanho após acumular por dez vezes.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. É possível ganhar ainda ao acertar 5 ou quatro números, dentre os 60 disponíveis no volante. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima custa R$ 4,50.

