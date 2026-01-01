Mega da Virada 2025: Qual é o novo horário do sorteio gigante?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem estava ansioso para acompanhar o sorteio da Mega da Virada 2025 na virada do ano vai precisar esperar um pouquinho mais. A Caixa anunciou que o sorteio foi adiado para esta quinta-feira, 1° de janeiro, às 10h da manhã.

E a espera tem uma boa justificativa: o prêmio bateu recorde e está agora confirmado em impressionantes R$ 1,09 bilhão! É o maior valor da história das loterias brasileiras.

A febre de apostas foi tão grande que os sistemas da Caixa enfrentaram uma verdadeira avalanche de apostadores. O canal digital chegou a registrar 120 mil transações por segundo – número que impressiona até os mais experientes no assunto. Já nas lotéricas físicas espalhadas pelo Brasil, o sistema processou 4.745 transações por segundo.

Esse movimento intenso explica o adiamento do sorteio, já que a organização precisa processar todas as apostas realizadas antes de fazer o tão esperado sorteio.

Vale lembrar que esse tipo de situação não é inédita, mas certamente o volume de apostas desta edição superou todas as expectativas. A piazada está animada com a possibilidade de começar 2026 com o pé direito e o bolso cheio!

Agora é só aguardar a manhã de quinta-feira para saber se o bilhão vai parar nas mãos de um único sortudo ou se será dividido entre vários ganhadores.

De qualquer forma, alguém vai começar o ano novo com uma baita notícia boa!

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉