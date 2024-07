E não é que a uma das loterias mais difíceis do Brasil saiu para uma aposta simples, na noite desta quarta-feira? A + Milionária 166 gigante teve seu ganhador, finalmente. O concurso estava acumulado desde o começo, há 166 jogos. O apostador acertou sozinho a sequencia de seis números e mais dois trevos da sorte. Mas teve curitibano beliscando esse prêmio gigante!

Resultado + Milionária 166 gigante: 10, 19, 20, 42, 43 e 44. Trevos 3 e 4.

A aposta do tipo simples (com seis números e 2 trevos) saiu para uma aposta de Manaus, Amazonas. A lotérica da sorte foi a Vieiralves e o prêmio completo é de: R$249.094.227,14. Nada mal, hein?

Apostadores de Curitiba conseguiram ganhar um prêmio beeeeeeeeeem mais singelo acertando outra modalidade da + Milionária 166. O apostador acertou cinco números e um ou nenhum trevo. Isso rendeu um premio de consolação de R$ 6,3 mil.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 6+2 Não Simples 1 R$6.311,91

Como jogar na + Milionária?

A +Milionária é uma loteria diferente, com um volante com duas matrizes, denominadas: Matriz de Números e Matriz de Trevos Numerados. A Matriz de Números possui cinquenta números no universo de 1 a 50; a Matriz de Trevos Numerados possui seis trevos numerados no universo de 1 a 6. Para registrar uma aposta simples, você escolhe 6 números na Matriz de Números e marca dois trevos no espaço logo abaixo, na Matriz de Trevos Numerados. Se quiser contar com a sorte, pode deixar que o sistema escolha os números para você, com a aposta Surpresinha. Outra opção é repetir seu jogo da sorte por até 5 concursos consecutivos, com a Teimosinha. A aposta simples da +Milionária custa R$ 6.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!