Lygia Fazio, ex-musa do Coritiba, morreu aos 40 anos na última quarta-feira (31), após uma cirurgia plástica para a retirada de uma prótese de silicone. Ela estava internada há um mês após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Foi o irmão de Lygia Fazio quem confirmou o a morte da modelo e também assistente de palco.

“Infelizmente nossa guerreira fez a passagem. Agradecemos mais uma vez todo o apoio”, disse George. O velório aconteceu em Taboão da Serra, São Paulo. Lygia deixa dois filhos.

Procura pela beleza x vida

Nas redes sociais Lygia Fazio costumava postar sobre tratamentos feitos em prol da beleza. Alguns deles, porém, deram efeitos colaterais. Segundo pessoas próximas da ex-musa do Coritiba, a aplicação de silicone industrial com PMMA atrsavés de procedimentos clandestinos acabou se tornando um pesadelo na vida da modelo. No Instagram ela tinha uma conta com quase um milhão de seguidores.

Em fevereiro de 2022 ela passou por um tratamento para a retirada de pele necrosada por causa do vazamento de silicone. Na ocasião ela escreveu: Esta foto é feia demais. Fiquei assim por quase um mês até secar a necrose para fazer a retirada. Chorei muito, medo de morrer”, disse.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!