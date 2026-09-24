Lula e Flávio Bolsonaro ficam separados por apenas 1 ponto em pesquisa

O PoderData, instituto responsável pelas pesquisas do Grupo Poder360, divulgou nesta quinta-feira (24) um novo levantamento com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.

Lula (PT) aparece com 43% das intenções de voto contra 42% de Flávio Bolsonaro (PL) no cenário estimulado de primeiro turno. Esse cenário é de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, e é como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza os resultados.

Na simulação de segundo turno entre os dois, Flávio vai a 46% e Lula chega a 45%. Nos outros cenários de segundo turno, contra Escritor Augusto Cury (Avante), tanto Lula como Flávio ficam empatados dentro da margem de erro.

Pesquisa PoderData para presidente da República em 2026

O PoderData gerou, para o primeiro turno, um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes previamente para escolha do eleitor). O resultado está em votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados tecnicamente

Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Clariana Barão (DC): 1%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Segundo turno para presidente pelo PoderData

Foram simulados pelo instituto de pesquisa três cenários de segundo turno, com votos totais.

Flávio Bolsonaro x Lula

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 45%

Branco/nulo: 7%

Não sabe: 2%

Augusto Cury x Lula

Escritor Augusto Cury (Avante): 45%

Lula (PT): 42%

Branco/nulo: 10%

Não sabe: 3%

Flávio Bolsonaro x Augusto Cury

Flávio Bolsonaro (PL): 41%

Escritor Augusto Cury (Avante): 39%

Branco/nulo: 17%

Não sabe: 3%



Metodologia: 3.000 entrevistados pelo PoderData do dia 20 a 23 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-01739/2026.