Com votos válidos, Lula lidera com 3 pontos de vantagem sobre Flávio

O instituto AtlasIntel divulgou uma nova pesquisa nesta quarta-feira (23) sobre a disputa para presidente da República nas eleições 2026. Lula (PT) aparece com 46,3% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, à frente de Flávio Bolsonaro (PL), com 43,9%.
Esse cenário é de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, e é como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza os resultados das urnas.
Na simulação de segundo turno entre os dois, o petista lidera numericamente, mas apenas 0,4 ponto percentual à frente. A diferença configura um empate técnico.
Nas demais simulações, Lula venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão).
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário estimulado para a disputa presidencial. Os resultados foram apresentados com votos totais e votos válidos, estes excluindo nulos, brancos e indecisos.
Lula lidera cenário estimulado com votos válidos
- Lula (PT): 46,3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43,9%
- Renan Santos (Missão): 4,6%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,4%
- Zema (Novo): 0,9%
- Outros: 0,8%
Lula também está à frente no cenário com votos totais
- Lula (PT): 45,8%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43,4%
- Renan Santos (Missão): 4,5%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,3%
- Zema (Novo): 0,9%
- Clariana Barão (DC): 0,4%
- Samara (UP): 0,4%
- Branco/Nulo: 0,7%
- Não sabe: 0,5%
*Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.
Pesquisa para segundo turno a presidente da República
A pesquisa AtlasIntel simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro – votos válidos
- Lula (PT): 50,2%
- Flávio Bolsonaro (PL): 49,8%
Lula x Flávio Bolsonaro – votos totais
- Lula (PT): 47,7%
- Flávio Bolsonaro (PL): 47,4%
- Branco/Nulo/Não sabe: 4,9%
Lula x Romeu Zema – votos válidos
- Lula (PT): 53%
- Romeu Zema (Novo): 47%
Lula x Romeu Zema – votos totais
- Lula (PT): 47,6%
- Romeu Zema (Novo): 42,2%
- Branco/Nulo/Não sabe: 10,2%
Lula x Ronaldo Caiado – votos válidos
- Lula (PT): 51,5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 48,5%
Lula x Ronaldo Caiado – votos totais
- Lula (PT): 46,6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 44%
- Branco/Nulo/Não sabe: 9,4%
Lula x Augusto Cury – votos válidos
- Lula (PT): 54%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 46%
Lula x Augusto Cury – votos totais
- Lula (PT): 46,2%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 39,4%
- Branco/Nulo/Não sabe: 14,4%
Lula x Renan Santos – votos válidos
- Lula (PT): 59,8%
- Renan Santos (Missão): 40,2%
Lula x Renan Santos – votos totais
- Lula (PT): 46,5%
- Renan Santos (Missão): 31,2%
- Branco/Nulo/Não sabe: 22,3%
Metodologia: O instituto AtlasIntel entrevistou 5.015 pessoas de 17 a 22 de setembro de 2026. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.