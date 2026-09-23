Com votos válidos, Lula lidera com 3 pontos de vantagem sobre Flávio

O instituto AtlasIntel divulgou uma nova pesquisa nesta quarta-feira (23) sobre a disputa para presidente da República nas eleições 2026. Lula (PT) aparece com 46,3% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, à frente de Flávio Bolsonaro (PL), com 43,9%.

Esse cenário é de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, e é como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza os resultados das urnas.

Na simulação de segundo turno entre os dois, o petista lidera numericamente, mas apenas 0,4 ponto percentual à frente. A diferença configura um empate técnico.

Nas demais simulações, Lula venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão).

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário estimulado para a disputa presidencial. Os resultados foram apresentados com votos totais e votos válidos, estes excluindo nulos, brancos e indecisos.

Lula lidera cenário estimulado com votos válidos

Lula (PT): 46,3%

Flávio Bolsonaro (PL): 43,9%

Renan Santos (Missão): 4,6%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,4%

Zema (Novo): 0,9%

Outros: 0,8%

Lula também está à frente no cenário com votos totais

Lula (PT): 45,8%

Flávio Bolsonaro (PL): 43,4%

Renan Santos (Missão): 4,5%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,3%

Zema (Novo): 0,9%

Clariana Barão (DC): 0,4%

Samara (UP): 0,4%

Branco/Nulo: 0,7%

Não sabe: 0,5%

*Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Pesquisa para segundo turno a presidente da República

A pesquisa AtlasIntel simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro – votos válidos

Lula (PT): 50,2%

Flávio Bolsonaro (PL): 49,8%

Lula x Flávio Bolsonaro – votos totais

Lula (PT): 47,7%

Flávio Bolsonaro (PL): 47,4%

Branco/Nulo/Não sabe: 4,9%

Lula x Romeu Zema – votos válidos

Lula (PT): 53%

Romeu Zema (Novo): 47%

Lula x Romeu Zema – votos totais

Lula (PT): 47,6%

Romeu Zema (Novo): 42,2%

Branco/Nulo/Não sabe: 10,2%

Lula x Ronaldo Caiado – votos válidos

Lula (PT): 51,5%

Ronaldo Caiado (PSD): 48,5%

Lula x Ronaldo Caiado – votos totais

Lula (PT): 46,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 44%

Branco/Nulo/Não sabe: 9,4%

Lula x Augusto Cury – votos válidos

Lula (PT): 54%

Escritor Augusto Cury (Avante): 46%

Lula x Augusto Cury – votos totais

Lula (PT): 46,2%

Escritor Augusto Cury (Avante): 39,4%

Branco/Nulo/Não sabe: 14,4%

Lula x Renan Santos – votos válidos

Lula (PT): 59,8%

Renan Santos (Missão): 40,2%

Lula x Renan Santos – votos totais

Lula (PT): 46,5%

Renan Santos (Missão): 31,2%

Branco/Nulo/Não sabe: 22,3%

Metodologia: O instituto AtlasIntel entrevistou 5.015 pessoas de 17 a 22 de setembro de 2026. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04739/2026.