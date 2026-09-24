Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em pesquisa para presidente

A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira (24), mostra como está a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.
Na pesquisa estimulada para o primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 41% das intenções de voto, contra 37% de Flávio Bolsonaro (PL). Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
Nos cenários de segundo turno testados pelo Real Time Big Data, Flávio Bolsonaro é o único adversário que aparece numericamente à frente de Lula, com 45% contra 44%, porém ainda dentro da margem de erro do levantamento.
Lula empata também nos eventuais confrontos diretos com Ronaldo Caiado (PSD) e Escritor Augusto Cury (Avante); o presidente venceria Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).
Pesquisa para presidente da República em 2026
A pesquisa Real Time Big Data fez cenário espontâneo (quando os nomes não são apresentados previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) de primeiro turno.
Lula lidera intenção de votos na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Jair Bolsonaro (PL): 1%
- Pabro Marçal (PRTB): 1%
- Outros: 1%
- Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 11%
Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados tecnicamente na pesquisa estimulada
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Augusto Cury (Avante): 6%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros*: 1%
- Nulo/Branco: 3%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
*Os candidatos Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1%.
Segundo turno para presidente da República
O Real Time Big Data simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Lula (PT): 44%
- Nulo/Branco: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Lula x Escritor Augusto Cury
- Lula (PT): 44%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 43%
- Nulo/Branco: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 5%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 44%
- Renan Santos (Missão): 38%
- Nulo/Branco: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 8%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 44%
- Ronaldo Caiado (PSD): 44%
- Nulo/Branco: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 4%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 45%
- Romeu Zema (Novo): 39%
- Nulo/Branco: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 7%
Pesquisa mediu rejeição do eleitorado aos candidatos a presidente
Na pergunta que permitia múltipla resposta “em quais desses candidatos você não votaria”, o resultado foi:
- Lula (PT): 50%
- Flávio Bolsonaro (PL): 49%
- Renan Santos (Missão): 42%
- Ronaldo Caiado (PSD): 38%
- Zema (Novo): 35%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 33%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 31%
- Samara (UP): 28%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 27%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%
- Hertz Dias (PSTU): 26%
- Edmilson Costa (PCB): 24%
- Clariana Barão (DC): 23%
- Poderia votar em todos: 1%
- Não sabe/não respondeu: 1%
Metodologia: A Real Time Big Data entrevistou 2.000 pessoas do dia 19 até 23 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04202/2026.