Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em pesquisa para presidente

A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quinta-feira (24), mostra como está a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.

Na pesquisa estimulada para o primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 41% das intenções de voto, contra 37% de Flávio Bolsonaro (PL). Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Nos cenários de segundo turno testados pelo Real Time Big Data, Flávio Bolsonaro é o único adversário que aparece numericamente à frente de Lula, com 45% contra 44%, porém ainda dentro da margem de erro do levantamento.

Lula empata também nos eventuais confrontos diretos com Ronaldo Caiado (PSD) e Escritor Augusto Cury (Avante); o presidente venceria Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

Pesquisa para presidente da República em 2026

A pesquisa Real Time Big Data fez cenário espontâneo (quando os nomes não são apresentados previamente) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes) de primeiro turno.

Lula lidera intenção de votos na pesquisa espontânea

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Augusto Cury (Avante): 4%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Jair Bolsonaro (PL): 1%

Pabro Marçal (PRTB): 1%

Outros: 1%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 11%

Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados tecnicamente na pesquisa estimulada

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 37%

Augusto Cury (Avante): 6%

Renan Santos (Missão): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Outros*: 1%

Nulo/Branco: 3%

Não sabe/Não respondeu: 3%

*Os candidatos Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB), somados, atingiram 1%.

Segundo turno para presidente da República

O Real Time Big Data simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 44%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Lula x Escritor Augusto Cury

Lula (PT): 44%

Escritor Augusto Cury (Avante): 43%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 44%

Renan Santos (Missão): 38%

Nulo/Branco: 10%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 44%

Ronaldo Caiado (PSD): 44%

Nulo/Branco: 8%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 45%

Romeu Zema (Novo): 39%

Nulo/Branco: 9%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Pesquisa mediu rejeição do eleitorado aos candidatos a presidente

Na pergunta que permitia múltipla resposta “em quais desses candidatos você não votaria”, o resultado foi:

Lula (PT): 50%

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Renan Santos (Missão): 42%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Zema (Novo): 35%

Rui Costa Pimenta (PCO): 33%

Escritor Augusto Cury (Avante): 31%

Samara (UP): 28%

Leonardo Avalanche (PRTB): 27%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 27%

Hertz Dias (PSTU): 26%

Edmilson Costa (PCB): 24%

Clariana Barão (DC): 23%

Poderia votar em todos: 1%

Não sabe/não respondeu: 1%

Metodologia: A Real Time Big Data entrevistou 2.000 pessoas do dia 19 até 23 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04202/2026.