Lula e Flávio Bolsonaro empatam em 50% na disputa pelo 2º turno em pesquisa

O Instituto AtlasIntel divulgou uma nova pesquisa nesta terça-feira (29) sobre a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.
Lula (PT) soma 46,2% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro. Flávio Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 43,1%. O cenário contabiliza votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.
Na simulação de segundo turno entre os dois, há empate numérico: 50% para cada um. Nos demais cenários de segundo turno, Lula venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão).
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário estimulado para a disputa presidencial. O resultado está em votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos.
Lula lidera cenário estimulado de votos válidos
- Lula (PT): 46,2%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43,1%
- Renan Santos (Missão): 5,3%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1,8%
- Zema (Novo): 0,9%
- Outros: 0,5%
Pesquisa para segundo turno a presidente da República
A pesquisa AtlasIntel simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula, e contabilizados com votos válidos.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 50%
- Flávio Bolsonaro (PL): 50%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 53,5%
- Romeu Zema (Novo): 46,5%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 51,4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 48,6%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 56,1%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 43,9%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 61,6%
- Renan Santos (Missão): 38,4%
Metodologia: 5.005 entrevistados pelo Real Time Big Data de 23 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-04391/2026.