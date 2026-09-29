Lula e Flávio Bolsonaro empatam em 50% na disputa pelo 2º turno em pesquisa

O Instituto AtlasIntel divulgou uma nova pesquisa nesta terça-feira (29) sobre a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.

Lula (PT) soma 46,2% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro. Flávio Bolsonaro (PL) aparece na sequência, com 43,1%. O cenário contabiliza votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Na simulação de segundo turno entre os dois, há empate numérico: 50% para cada um. Nos demais cenários de segundo turno, Lula venceria Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão).

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário estimulado para a disputa presidencial. O resultado está em votos válidos, que excluem nulos, brancos e indecisos.

Lula lidera cenário estimulado de votos válidos

Lula (PT): 46,2%

Flávio Bolsonaro (PL): 43,1%

Renan Santos (Missão): 5,3%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2,1%

Ronaldo Caiado (PSD): 1,8%

Zema (Novo): 0,9%

Outros: 0,5%

Pesquisa para segundo turno a presidente da República

A pesquisa AtlasIntel simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula, e contabilizados com votos válidos.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 50%

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 53,5%

Romeu Zema (Novo): 46,5%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 51,4%

Ronaldo Caiado (PSD): 48,6%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 56,1%

Escritor Augusto Cury (Avante): 43,9%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 61,6%

Renan Santos (Missão): 38,4%

Metodologia: 5.005 entrevistados pelo Real Time Big Data de 23 a 28 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-04391/2026.