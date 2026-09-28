Pesquisa mostra Moro na liderança e disputa acirrada pelo segundo lugar no Paraná

Um novo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (28) mostra como está a disputa para o governo do Paraná nas Eleições 2026.

Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado com 50,1% das intenções de voto. Em segundo, aparecem empatados tecnicamente Requião Filho (PDT), com 25,6%, e Sandro Alex (PSD), com 23,3%.

Esse cenário considera os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, e é como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza os resultados das urnas.

No cenário espontâneo, 33,4% dos entrevistados disseram que não sabem em quem votar para governador do Paraná.

Pesquisa para o governo do Paraná em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quando os nomes dos concorrentes não são mostrados previamente ao eleitor) e um cenário estimulado (quando é apresentada uma lista com os candidatos) de primeiro turno com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Na pesquisa espontânea, indecisos somam 33,4%

Sergio Moro (PL): 33,4%

Requião Filho (PDT): 14,2%

Sandro Alex (PSD): 13,0%

Luiz França (Missão): 0,2%

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,1%

Outros: 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,4%

Não sabe/Não opinou: 34,3%

No cenário estimulado de votos válidos, Sergio Moro passa de 50%

Sergio Moro (PL): 50,1%

Requião Filho (PDT): 25,6%

Sandro Alex (PSD): 23,3%

Luiz França (Missão): 0,5%

Tayná Miessa (UP): 0,3%

Adriano Funileiro (PCO): 0,1%

Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza): 0,1%

Samuel de Mattos (PSTU): 0,1%

Metodologia: 1.280 entrevistados pelo Paraná Pesquisas de 25 a 27 se setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Sedek Serviços, Tecnologia & Informação LTDA . Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,8 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-02701/2026.