Eleições 2026

Quaest mostra Moro com 36% e empate entre Requião Filho e Sandro Alex

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo Rafael Fantin - Gazeta do Povo
- Atualizado: 24/09/26 13h12
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Nova pesquisa de intenções de voto para o Governo do Paraná

A Quaest divulgou nesta quinta-feira (24) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas Eleições 2026.

Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 36% das intenções de voto. Ele abre 16 pontos percentuais para Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), que estão empatados numericamente, com 20%.

Nas simulações de segundo turno, Moro venceria os candidatos do PDT e do PSD. No embate entre Sandro Alex e Requião Filho, há empate no limite da margem de erro da pesquisa, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

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Pesquisa para governador do Paraná em 2026

A Quaest fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um cenário estimulado (quando os nomes são mostrados previamente) de primeiro turno.

No cenário espontâneo, indecisos somam 57%

  • Sergio Moro (PL): 21%
  • Requião Filho (PDT): 11%
  • Sandro Alex (PSD): 9%
  • Outros: 1%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 1%
  • Indecisos: 57%

No cenário estimulado, Sergio Moro abre 16 pontos percentuais de vantagem

  • Sergio Moro (PL): 36%
  • Requião Filho (PDT): 20%
  • Sandro Alex (PSD): 20%
  • Luiz França (Missão): 1%
  • Tayná Miessa (UP): 1%
  • Alexandre Salomão (Mobiliza): 1%
  • Samuel de Mattos (PSTU): 0%
  • Adriano Funileiro (PCO): 0%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 9%
  • Indecisos: 12%

Segundo turno para governador do Paraná

A Quaest simulou três cenários de segundo turno.

Sergio Moro x Requião Filho

  • Sergio Moro (PL): 48%
  • Requião Filho (PDT): 32%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
  • Indecisos: 12%

Sergio Moro x Sandro Alex

  • Sergio Moro (PL): 43%
  • Sandro Alex (PSD): 29%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
  • Indecisos: 14%

Sandro Alex x Requião Filho

  • Sandro Alex (PSD): 38%
  • Requião Filho (PDT): 32%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 15%
  • Indecisos: 15%

Metodologia: 804 entrevistados pela Quaest de 20 e 23 de setembro de 2026. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela TV Paranaense e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PR-02802/2026.

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