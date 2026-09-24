Quaest mostra Moro com 36% e empate entre Requião Filho e Sandro Alex

A Quaest divulgou nesta quinta-feira (24) uma pesquisa de intenções de voto para governador do Paraná nas Eleições 2026.
Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 36% das intenções de voto. Ele abre 16 pontos percentuais para Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD), que estão empatados numericamente, com 20%.
Nas simulações de segundo turno, Moro venceria os candidatos do PDT e do PSD. No embate entre Sandro Alex e Requião Filho, há empate no limite da margem de erro da pesquisa, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
A Quaest fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um cenário estimulado (quando os nomes são mostrados previamente) de primeiro turno.
No cenário espontâneo, indecisos somam 57%
- Sergio Moro (PL): 21%
- Requião Filho (PDT): 11%
- Sandro Alex (PSD): 9%
- Outros: 1%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 1%
- Indecisos: 57%
No cenário estimulado, Sergio Moro abre 16 pontos percentuais de vantagem
- Sergio Moro (PL): 36%
- Requião Filho (PDT): 20%
- Sandro Alex (PSD): 20%
- Luiz França (Missão): 1%
- Tayná Miessa (UP): 1%
- Alexandre Salomão (Mobiliza): 1%
- Samuel de Mattos (PSTU): 0%
- Adriano Funileiro (PCO): 0%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 9%
- Indecisos: 12%
Segundo turno para governador do Paraná
A Quaest simulou três cenários de segundo turno.
Sergio Moro x Requião Filho
- Sergio Moro (PL): 48%
- Requião Filho (PDT): 32%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 8%
- Indecisos: 12%
Sergio Moro x Sandro Alex
- Sergio Moro (PL): 43%
- Sandro Alex (PSD): 29%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
- Indecisos: 14%
Sandro Alex x Requião Filho
- Sandro Alex (PSD): 38%
- Requião Filho (PDT): 32%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 15%
- Indecisos: 15%
Metodologia: 804 entrevistados pela Quaest de 20 e 23 de setembro de 2026. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3 pontos percentuais. O levantamento foi encomendado pela TV Paranaense e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PR-02802/2026.