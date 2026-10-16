Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 50% cada em pesquisa para o 2º turno

O instituto PoderData divulgou nesta sexta-feira (16) uma nova pesquisa para a disputa de presidente da República no segundo turno das Eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão numericamente empatados: cada um tem 50% das intenções de voto válido.

Na última pesquisa PoderData antes do 1º turno, publicada em 3 de outubro, Lula aparecia com 45% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 43%, com margem de erro de 1,5 ponto percentual. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa PoderData/Aya de 2º turno para presidente

A pesquisa PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes). O resultado está apresentado em votos válidos. Neste caso, o cálculo exclui os eleitores que declaram voto branco ou nulo e aqueles que não sabem ou não responderam e é como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza os votos nas urnas.

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 50%

Metodologia das pesquisas citadas:

3.000 entrevistados pela PoderData de 13 a 15 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,8 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-04258/2026.

4.000 entrevistados pela PoderData de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,5 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-03519/2026.