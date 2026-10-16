Datafolha mostra empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula no 2º turno

O instituto Datafolha divulgou nesta quinta-feira (15) uma nova pesquisa para a disputa para presidente da República nas eleições 2026 no segundo turno. Considerando os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 49%. O resultado configura empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Os dados foram divulgados pela Folha de S. Paulo.

Na última pesquisa Datafolha antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Lula aparecia com 45% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 42%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa Datafolha de 2º turno para presidente em 2026

O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando a lista com os nomes dos concorrentes é apresentada antes da resposta) de segundo turno.

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 49%

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 45%

Branco/Nulo/Nenhum: 6%

Indecisos: 2%

Metodologia das pesquisas citadas

O Datafolha entrevistou 2.520 pessoas nos dias 13 e 14 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00466/2026.

O Datafolha entrevistou 4.006 pessoas em 3 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01708/2026.