Quaest aponta disputa acirrada entre Flávio Bolsonaro e Lula no 2º turno

A Quaest divulgou nesta quarta-feira (14) sua primeira pesquisa com as intenções de voto para presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 46% e Lula (PT) tem 44%. O resultado configura empate técnico no limite da margem de erro de dois pontos percentuais.

Na última pesquisa Quaest antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Flávio aparecia com 46% das intenções de votos válidos e Lula registrava 45%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa Quaest de 2º turno para presidente da República em 2026

A Quaest fez uma pesquisa espontânea (quando não são mostrados os nomes dos candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de segundo turno.

Pesquisa espontânea

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Lula (PT): 42%

Branco/nulo/não vai votar: 8%

Indecisos: 7%

Cenário estimulado

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Lula (PT): 44%

Branco/nulo/não vai votar: 9%

Indecisos: 1%

Metodologia das pesquisas citadas:

2.154 entrevistados pela Quaest de 10 a 13 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rede Globo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08729/2026.

3.702 entrevistados pela Quaest de 2 a 3 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo e pela Globo Comunicação e Participações S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-02197/2026.