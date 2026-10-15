Eleições 2026

Como estão Lula e Flávio Bolsonaro em cada região? Veja os números da pesquisa

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo
- Atualizado: 15/10/26 09h39
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O instituto Indexa, em parceria com o Broadcast, divulgou nesta quinta-feira (15) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026Flávio Bolsonaro (PL) soma 51% e Lula (PT) 49% dos votos válidos. Confira abaixo o resultado dos candidatos por cada região brasileira.

Na última pesquisa Indexa/Broadcast antes do 1º turno, publicada em 30 de setembro, Lula aparecia com 39% das intenções de votos e Flávio registrava 34%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

A 10 dias da votação decisiva, 87% dos entrevistados pelo Indexa/Broadcast responderam que não mudam mais a escolha sobre o candidato a presidente; outros 11% dizem que podem mudar o voto e 2% não souberam ou não opinaram.

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Pesquisa Indexa/Broadcast para presidente

A Indexa fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos) para o segundo turno.

Cenário estimulado – votos totais

  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Lula (PT): 42%
  • Não iria votar: 8%
  • Branco/nulo: 4%
  • Indeciso/não sabe: 2%

Cenário estimulado – votos válidos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 51%
  • Lula (PT): 49%

Resultado segmentado por região

RegiãoFlávio Bolsonaro (PL)Lula (PT)
Sul49,2%32,1%
Sudeste43,7%41%
Centro-Oeste58,9%27,2%
Nordeste35,4%52,1%
Norte46,1%46,1%

Metodologia das pesquisas citadas:

2.000 entrevistados pela Indexa em 13 e 14 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Agência Estado S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-04629/2026.

2.000 entrevistados pela Indexa de 27 a 29 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Agência Estado S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00698/2026.

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