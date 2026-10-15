Como estão Lula e Flávio Bolsonaro em cada região? Veja os números da pesquisa

O instituto Indexa, em parceria com o Broadcast, divulgou nesta quinta-feira (15) uma pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 51% e Lula (PT) 49% dos votos válidos. Confira abaixo o resultado dos candidatos por cada região brasileira.

Na última pesquisa Indexa/Broadcast antes do 1º turno, publicada em 30 de setembro, Lula aparecia com 39% das intenções de votos e Flávio registrava 34%, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

A 10 dias da votação decisiva, 87% dos entrevistados pelo Indexa/Broadcast responderam que não mudam mais a escolha sobre o candidato a presidente; outros 11% dizem que podem mudar o voto e 2% não souberam ou não opinaram.

Pesquisa Indexa/Broadcast para presidente

A Indexa fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos candidatos) para o segundo turno.

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Lula (PT): 42%

Não iria votar: 8%

Branco/nulo: 4%

Indeciso/não sabe: 2%

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 49%

Resultado segmentado por região

Região Flávio Bolsonaro (PL) Lula (PT) Sul 49,2% 32,1% Sudeste 43,7% 41% Centro-Oeste 58,9% 27,2% Nordeste 35,4% 52,1% Norte 46,1% 46,1%

Metodologia das pesquisas citadas:

2.000 entrevistados pela Indexa em 13 e 14 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Agência Estado S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-04629/2026.

2.000 entrevistados pela Indexa de 27 a 29 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Agência Estado S.A. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00698/2026.