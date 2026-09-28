Lula abre 5 pontos sobre Flávio Bolsonaro em pesquisa presidencial

O Instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (28) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.
Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro com 44% das intenções de voto, 5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que vai a 39%. Esse cenário considera os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, e é como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza os resultados das urnas.
Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio com votos totais, o petista vai a 46%, enquanto o candidato do PL chega a 44%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro.
Nos demais cenários de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Ronaldo Caiado (PSD) e fica na frente de Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Escritor Augusto Cury (Avante).
Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026
O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de primeiro turno com votos válidos.
Na pesquisa espontânea, Lula passa de 40%
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Zema (Novo): 0%
- Outros: 1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 5%
- Não sabe/Não respondeu: 9%
No cenário estimulado de votos válidos, Lula alcança 44%
- Lula (PT): 44%
- Flávio Bolsonaro (PL): 39%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 1%
Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual
Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 46%
- Ronaldo Caiado (PSD): 42%
- Nenhum/Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Zema
- Lula (PT): 48%
- Zema (Novo): 39%
- Nenhum/Branco/Nulo: 12%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 48%
- Renan Santos (Missão): 37%
- Nenhum/Branco/Nulo: 13%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 46%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 41%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Metodologia: 2.000 entrevistados pelo instituto Nexus de 25 a 27 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07557/2026.