Lula abre 5 pontos sobre Flávio Bolsonaro em pesquisa presidencial

O Instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (28) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.

Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro com 44% das intenções de voto, 5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que vai a 39%. Esse cenário considera os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, e é como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza os resultados das urnas.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio com votos totais, o petista vai a 46%, enquanto o candidato do PL chega a 44%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro.

Nos demais cenários de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Ronaldo Caiado (PSD) e fica na frente de Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Escritor Augusto Cury (Avante).

Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de primeiro turno com votos válidos.

Na pesquisa espontânea, Lula passa de 40%

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Renan Santos (Missão): 4%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Zema (Novo): 0%

Outros: 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 5%

Não sabe/Não respondeu: 9%

No cenário estimulado de votos válidos, Lula alcança 44%

Lula (PT): 44%

Flávio Bolsonaro (PL): 39%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 1%

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Nenhum/Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Zema

Lula (PT): 48%

Zema (Novo): 39%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 48%

Renan Santos (Missão): 37%

Nenhum/Branco/Nulo: 13%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 46%

Escritor Augusto Cury (Avante): 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Metodologia: 2.000 entrevistados pelo instituto Nexus de 25 a 27 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07557/2026.