Eleições 2026

Lula abre 5 pontos sobre Flávio Bolsonaro em pesquisa presidencial

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Gustavo Ribeiro - Gazeta do Povo
- Atualizado: 28/09/26 07h35
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O Instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (28) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas Eleições 2026.

Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro com 44% das intenções de voto, 5 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), que vai a 39%. Esse cenário considera os votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, e é como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contabiliza os resultados das urnas.

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio com votos totais, o petista vai a 46%, enquanto o candidato do PL chega a 44%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro.

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Nos demais cenários de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Ronaldo Caiado (PSD) e fica na frente de Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Escritor Augusto Cury (Avante).

Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de primeiro turno com votos válidos.

Na pesquisa espontânea, Lula passa de 40%

  • Lula (PT): 41%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 35%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Zema (Novo): 0%
  • Outros: 1%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 5%
  • Não sabe/Não respondeu: 9%

No cenário estimulado de votos válidos, Lula alcança 44%

  • Lula (PT): 44%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 39%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 5%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Zema (Novo): 1%
  • Samara (UP): 1%

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 46%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 44%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8%
  • Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 46%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 42%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 10%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Zema

  • Lula (PT): 48%
  • Zema (Novo): 39%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 12%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 48%
  • Renan Santos (Missão): 37%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 13%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Augusto Cury

  • Lula (PT): 46%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 41%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 11%
  • Não sabe/Não respondeu: 2%

Metodologia: 2.000 entrevistados pelo instituto Nexus de 25 a 27 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-07557/2026.

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