Quatro pontos separam Lula e Flávio em pesquisa para presidente

O Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa nesta quinta-feira (24) sobre a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para o primeiro turno, mas fica empatado tecnicamente dentro da margem de erro de dois pontos percentuais com Flávio Bolsonaro (PL), por 40% a 36%.

Nas simulações de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Flávio por 47% a 45%. O empate se verifica também nas simulações entre o presidente de Ronaldo Caiado (PSD), por 46% a 44%, e entre Lula e o Escritor Augusto Cury (Agir), por 46% a 43%.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quandos os nomes dos candidatos não são mostrados) e um cenário estimulado (quando uma lista é apresentada previamente) de primeiro turno.

Em pesquisa espontânea, 18% estão indecisos

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 27%

Jair Bolsonaro*: 4%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Zema (Novo): 0%

Outros: 2%

Branco/Nulo/Nenhum: 5%

Indecisos: 18%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Lula e Flávio empatam em cenário estimulado de primeiro turno

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 36%

Escritor Augusto Cury (Avante): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 1%

Leonardo Avalanche (PRTB): 0%

Clariana Barão (DC): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Rui Costa Pimenta (PCO): )%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%

Branco/Nulo/Nenhum: 5%

Indecisos: 2%

Segundo turno para Presidente da República

O Datafolha simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Branco/Nulo/Nenhum: 7%

Indecisos: 1%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 46%

Augusto Cury (Avante): 43%

Branco/Nulo/Nenhum: 9%

Indecisos: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 44%

Branco/Nulo/Nenhum: 9%

Indecisos: 1%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48%

Romeu Zema (Novo): 39%

Branco/Nulo/Nenhum: 11%

Indecisos: 1%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 48%

Renan Santos (Missão): 39%

Branco/Nulo/Nenhum: 12%

Indecisos: 2%

Metodologia: O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas do dia 22 a 23 de setembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.