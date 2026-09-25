Eleições 2026

Quatro pontos separam Lula e Flávio em pesquisa para presidente

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Rafael Fantin - Gazeta do Povo
- Atualizado: 25/09/26 07h27
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

O Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa nesta quinta-feira (24) sobre a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para o primeiro turno, mas fica empatado tecnicamente dentro da margem de erro de dois pontos percentuais com Flávio Bolsonaro (PL), por 40% a 36%.

Nas simulações de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Flávio por 47% a 45%. O empate se verifica também nas simulações entre o presidente de Ronaldo Caiado (PSD), por 46% a 44%, e entre Lula e o Escritor Augusto Cury (Agir), por 46% a 43%.

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Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quandos os nomes dos candidatos não são mostrados) e um cenário estimulado (quando uma lista é apresentada previamente) de primeiro turno.  

Em pesquisa espontânea, 18% estão indecisos

  • Lula (PT): 36%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 27%
  • Jair Bolsonaro*: 4%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
  • Renan Santos (Missão): 2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2%
  • Zema (Novo): 0%
  • Outros: 2%
  • Branco/Nulo/Nenhum: 5%
  • Indecisos: 18%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Lula e Flávio empatam em cenário estimulado de primeiro turno

  • Lula (PT): 40%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Zema (Novo): 1%
  • Samara (UP): 1%
  • Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
  • Clariana Barão (DC): 0%
  • Edmilson Costa (PCB): 0%
  • Hertz Dias (PSTU): 0%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): )%
  • Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
  • Branco/Nulo/Nenhum: 5%
  • Indecisos: 2%

Segundo turno para Presidente da República

O Datafolha simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 47%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 45%
  • Branco/Nulo/Nenhum: 7%
  • Indecisos: 1%

Lula x Augusto Cury

  • Lula (PT): 46%
  • Augusto Cury (Avante): 43%
  • Branco/Nulo/Nenhum: 9%
  • Indecisos: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 46%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 44%
  • Branco/Nulo/Nenhum: 9%
  • Indecisos: 1%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 48%
  • Romeu Zema (Novo): 39%
  • Branco/Nulo/Nenhum: 11%
  • Indecisos: 1%

Lula x Renan Santos

  • Lula (PT): 48%
  • Renan Santos (Missão): 39%
  • Branco/Nulo/Nenhum: 12%
  • Indecisos: 2%

Metodologia: O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas do dia 22 a 23 de setembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.

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