Quatro pontos separam Lula e Flávio em pesquisa para presidente

O Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa nesta quinta-feira (24) sobre a disputa para presidente da República nas Eleições 2026.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para o primeiro turno, mas fica empatado tecnicamente dentro da margem de erro de dois pontos percentuais com Flávio Bolsonaro (PL), por 40% a 36%.
Nas simulações de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Flávio por 47% a 45%. O empate se verifica também nas simulações entre o presidente de Ronaldo Caiado (PSD), por 46% a 44%, e entre Lula e o Escritor Augusto Cury (Agir), por 46% a 43%.
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário espontâneo (quandos os nomes dos candidatos não são mostrados) e um cenário estimulado (quando uma lista é apresentada previamente) de primeiro turno.
Em pesquisa espontânea, 18% estão indecisos
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 27%
- Jair Bolsonaro*: 4%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Zema (Novo): 0%
- Outros: 2%
- Branco/Nulo/Nenhum: 5%
- Indecisos: 18%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Lula e Flávio empatam em cenário estimulado de primeiro turno
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 36%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 1%
- Leonardo Avalanche (PRTB): 0%
- Clariana Barão (DC): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Rui Costa Pimenta (PCO): )%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0%
- Branco/Nulo/Nenhum: 5%
- Indecisos: 2%
Segundo turno para Presidente da República
O Datafolha simulou cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Branco/Nulo/Nenhum: 7%
- Indecisos: 1%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 46%
- Augusto Cury (Avante): 43%
- Branco/Nulo/Nenhum: 9%
- Indecisos: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 46%
- Ronaldo Caiado (PSD): 44%
- Branco/Nulo/Nenhum: 9%
- Indecisos: 1%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 48%
- Romeu Zema (Novo): 39%
- Branco/Nulo/Nenhum: 11%
- Indecisos: 1%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 48%
- Renan Santos (Missão): 39%
- Branco/Nulo/Nenhum: 12%
- Indecisos: 2%
Metodologia: O Datafolha entrevistou 2.002 pessoas do dia 22 a 23 de setembro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pelo Grupo Globo de Comunicação e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00304/2026.