Nova pesquisa para presidente mostra Lula com 8 pontos de vantagem

O instituto Alfa Inteligência divulgou nesta quinta-feira (24) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Na pesquisa espontânea, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança, com 37% das intenções de voto, ante 29% de Flávio Bolsonaro (PL).

Na pesquisa estimulada, o petista soma 40%, enquanto o candidato do PL aparece com 33%. Já na simulação de segundo turno, os dois nomes aparecem empatados, com 43% cada. Veja abaixo os números do levantamento.

Pesquisa para presidente da República em 2026

A pesquisa Alfa trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados previamente aos entrevistados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de todos os concorrentes ao cargo para escolha do eleitor).

Lula lidera no cenário espontâneo

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 2%

Escritor Augusto Cury (Avante): 1%

Outros: 3%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 15%

Lula também aparece à frente no cenário estimulado

Lula (PT): 40%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Escritor Augusto Cury (Avante): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 1%

Outros: 1%

Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Segundo turno para presidente pela Alfa Inteligência

A pesquisa Alfa simulou cinco cenários de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 43%

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Branco/Nulo: 7%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 43%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Branco/Nulo: 9%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 43%

Renan Santos (Missão): 37%

Branco/Nulo: 14%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46%

Zema (Novo): 39%

Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Lula x Augusto Cury

Lula (PT): 42%

Escritor Augusto Cury (Avante): 39%

Branco/Nulo: 14%

Não sabe/Não respondeu: 5%

Metodologia: 2.700 entrevistados pela Alfa Inteligência de 18 a 23 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,8 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-02512/2026.