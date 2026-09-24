Nova pesquisa para presidente mostra Lula com 8 pontos de vantagem

O instituto Alfa Inteligência divulgou nesta quinta-feira (24) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Na pesquisa espontânea, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança, com 37% das intenções de voto, ante 29% de Flávio Bolsonaro (PL).
Na pesquisa estimulada, o petista soma 40%, enquanto o candidato do PL aparece com 33%. Já na simulação de segundo turno, os dois nomes aparecem empatados, com 43% cada. Veja abaixo os números do levantamento.
Pesquisa para presidente da República em 2026
A pesquisa Alfa trouxe um cenário espontâneo (quando os nomes não são mostrados previamente aos entrevistados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes de todos os concorrentes ao cargo para escolha do eleitor).
Lula lidera no cenário espontâneo
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 1%
- Outros: 3%
- Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 15%
Lula também aparece à frente no cenário estimulado
- Lula (PT): 40%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 1%
- Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 5%
Segundo turno para presidente pela Alfa Inteligência
A pesquisa Alfa simulou cinco cenários de segundo turno.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 43%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Branco/Nulo: 7%
- Não sabe/Não respondeu: 7%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 43%
- Ronaldo Caiado (PSD): 42%
- Branco/Nulo: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 6%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 43%
- Renan Santos (Missão): 37%
- Branco/Nulo: 14%
- Não sabe/Não respondeu: 6%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 46%
- Zema (Novo): 39%
- Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 4%
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 42%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 39%
- Branco/Nulo: 14%
- Não sabe/Não respondeu: 5%
Metodologia: 2.700 entrevistados pela Alfa Inteligência de 18 a 23 de setembro de 2026. A pesquisa foi contratada pela Rádio Transamérica de São Paulo Ltda. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,8 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-02512/2026.