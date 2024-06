E foi por pouco que um paranaense não cravou as quinze dezenas do concurso 3127 da Lotofácil. O sorteio realizado na noite de quarta-feira (12) teve um ganhador de São Paulo que levará o prêmio de R$ 1.519.769,45.

Resultado da Lotofácil 3127:

02, 03, 04, 07, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25

No Paraná, quatorze apostas fizeram 14 acertos e cada um vai levar R$ 1.679,81 para casa. Segundo a Caixa Econômica Federal, um bilhete foi feito em Curitiba na Rede Sul Loterias. Já na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em Campina Grande do Sul e Itaperuçu, apostas irão receber o dinheiro.

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (13). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Lotofácil 3127

Apostas de Curitiba e RMC ganhadoras com 14 acertos

Cidade

Unidade Lotérica

Razão Social

Quantidade de números apostados

Canal de vendas

Teimosinha

Tipo de Aposta

Cotas

Prêmio CAMPINA GRANDE DO SUL/PR PINHEIRAO LOTERIAS PWF LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.679,81 CURITIBA/PR REDE SUL LOTERIAS L. R. LOTERIAS LTDA – ME 15 Fisico Não Simples 1 R$1.679,81 ITAPERUCU/PR LOTERIAS ITAPERUCU LOTERIAS ITAPERUCU LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.679,81

Como jogar?

Pode fazer a aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. A partir disso, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

