A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (15) o concurso 1916 da Lotofácil. A premiação prometida para hoje é de R$ 2.500.00,00 para quem marcar as 15 dezenas sorteadas no volante de aposta. Confira o resultado aqui na Tribuna

Resultado Lotofácil 1916

04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador deve marcar entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

E o Bolão?

Para participar do Bolão basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 2,50, sendo possível realizar um bolão no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números). É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.