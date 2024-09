Lotofácil 3202 milionária premia aposta do Paraná com baita grana

Quatro apostas de Curitiba ficaram no quase pela Lotofácil 3202, sorteada na noite de segunda-feira (23). No Brasil, dois bilhetes cravaram os 15 números, sendo um no Paraná, que conquistou uma bolada de mais de R$ 700 mil.

Resultado Lotofácil 3202: 03-04-06-08-10-11-12-14-15-17-18-19-22-23-25.

O bilhete que acertou as 15 dezenas é de São Miguel do Iguaçu, região oeste do Paraná. O apostador (a) fez a aposta na lotérica Kibolada e levou um prêmio de R$ 703.891,37. A outra pessoa que fez todos os números é de Sorocaba, em São Paulo.

Lotofácil 3202 premia apostas de Curitiba

Na capital paranaense, das quatro apostas realizadas, três foram feitas em lotéricas. O valor que cada uma vai levar é de R$ 1233,00. O próximo concurso será nesta terça-feira (24) , e o prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Veja abaixo o detalhamento das apostas de Curitiba!

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Cotas Prêmio CURITIBA/PR CASSINO LOTERIAS 15 Sim 1 R$1.233,00 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim 1 R$1.233,00 CURITIBA/PR LOTERICA MOCELIN 15 Não 1 R$1.233,00 CURITIBA/PR PIRAMIDE DA SORTE 15 Não 1 R$1.233,00

Como participar do próximo sorteio da Lotofácil?

Para fazer a aposta na Lotofácil, a pessoa precisa registrar até às 19 horas nas lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa o bilhete. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3.

