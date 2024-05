Uma aposta simples feita no bairro Alto da XV, em Curitiba, ganhou um prêmio após ter acertado 14 dos 15 números sorteados pela Lotofácil 3105, na noite desta quinta-feira (16). O prêmio era de R$ 1,7 milhão e saiu para duas apostas que cravaram os 15 números sorteados.

Resultado Lotofácil 3105: 02, 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 e 25.

Segundo a Caixa, responsável pelo sorteio das loterias, a aposta de Curitiba ganhou um prêmio de mil reais, nada mal pelo investimento de R$ 3 feito na aposta simples de 15 números. Veja abaixo o detalhamento da aposta:

Um novo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (17), com o prêmio de R$ 1,7 milhão para quem cravar os 15 números da sorte. Na Lotofácil, a aposta simples com 15 números custa R$ 3.

