Grana no bolso!

Três apostadores paranaenses viveram momentos de muita tensão com o sorteio da Mega Sena 2725 milionária, na noite desta quinta-feira (16). Eles acertaram cinco dos seis números sorteados. A loteria mais desejada do Brasil estava acumulada em R$ 25 milhões e ninguém faturou a bolada.

Resultado Mega Sena 2725 milionária: 02, 10, 32, 33, 38 e 47

Das três apostas do Paraná que ficaram na quina da Mega Sena 2725 milionária, duas são simples, de Apucarana e Morretes, no litoral parananese. Cada uma delas ganhou um prêmio de R$ 54 mil.

A terceira aposta é um bolão de Curitiba, feito na Lotérica Pote de Ouro, no bairro Hugo Lange. Três participantes vão dividir o prêmio de R$ 108 mil.

Como ninguém acertou os seis números, o prêmio da Mega Sena saltou para R$ 30 milhões, para este sábado (18).

Veja abaixo o detalhamento das apostas:

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio APUCARANA/PR LOTERICA 13 PONTOS 6 Não Simples 1 R$54.241,82 CURITIBA/PR POTE DE OURO 7 Não Bolão 3 R$108.483,63 MORRETES/PR OSCAR BUCK LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$54.241,82

Na Mega Sena o apostador marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

