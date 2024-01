Cinco apostas de Curitiba ganharam prêmio com a Lotofácil Milionária 3015, sorteada na noite deste sábado (27). Os apostadores de Curitiba acertaram 14 dos 15 números sorteados, o que rendeu uma graninha para cada um deles. Como nenhum apostador acertou os 15 números sorteados, a Lotofácil acumulou para R$ 4 milhões.

Resultado Lotofácil 3015: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20 e 22.

Das cinco apostas de Curitiba que ficaram no quase pela Lotofácil 3015 milionária, uma delas era um bolão e as outras quatro simples. Uma delas, inclusive, ganhou prêmio de R$ 2,9 mil por ter apostado 16 números. As outras, com 15 números, ganharam R$ 1,4 mil.

Veja abaixo o detalhamento das apostas vencedoras da Lotofácil 3015 milionária no Paraná.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio APUCARANA/PR LOTERICA APUCARANA 15 Não Simples 1 R$1.491,12 ARAUCARIA/PR OLIMPIO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.491,12 BOA ESPERANCA/PR LOTERICA BOA ESPERANCA 15 Não Simples 1 R$1.491,12 CURITIBA/PR ABIKO LOTERIAS 16 Não Bolão 16 R$2.982,24 CURITIBA/PR CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE 15 Sim Simples 1 R$1.491,12 CURITIBA/PR LOTERIAS NAPOLI 15 Não Simples 1 R$1.491,12 CURITIBA/PR LOTERIAS PINHEIRAO 15 Não Bolão 5 R$1.491,10 CURITIBA/PR LOTERICA CLASSIC LTDA 15 Não Simples 1 R$1.491,12 GUARATUBA/PR MARE DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.491,12 PATO BRANCO/PR MACARI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.491,12 PINHAIS/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.491,12 PINHAIS/PR LOTERICA CENTRAL 15 Não Simples 1 R$1.491,12 PINHAIS/PR PINHAIS LOTERIAS II 15 Não Simples 1 R$1.491,12 TAPEJARA/PR LOTERICA ZEBRA 16 Não Bolão 13 R$2.982,20 TOLEDO/PR LOTERICA PANORAMA 15 Não Bolão 4 R$1.491,12

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

