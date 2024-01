Uma aposta de Curitiba ganhou um prêmio de R$ 61 mil após acertar 5 dos 6 números sorteados na noite deste sábado (27), pela Mega Sena 2681 milionária. Além da aposta de Curitiba, outra aposta de União da vitória faturou prêmio com a quina da Mega Sena. O prêmio principal não saiu e está acumulado em R$ 76 milhões para a próxima terça-feira (30).

Resultado Mega Sena 2671 milionária: 10, 20, 30, 42, 47 e 53.

A aposta de Curitiba ganhou um prêmio de R$ 61,7 mil por ter acertado a quina da Mega Sena 2681.Foi uma aposta simples com seis números realizada na Loteria Castelo Branco, no bairro Cristo Rei, em Curitiba.

Curitiba Lotérica Números apostado Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS CASTELO BRANCO 6 Não Simples 1 R$61.715,90 UNIAO DA VITORIA/PR LOTERIAS VITORIA 6 Não Simples 1 R$61.715,90

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples custa R$ 5.

