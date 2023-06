Quatro apostas de Curitiba acertaram as 14 dezenas do concurso 2841 da Lotofácil, ou seja, ficaram por um número de levar uma boa grana para casa. Duas apostas de São Paulo cravaram o jogo, e cada uma delas faturou R$ 808.127,88.

Resultado da Lotofácil 2841: 03-05-06-07-08-09-14-17-18-19-20-21-23-24-25.

No geral, 246 apostas fizeram 14 acertos, sendo que cada uma vai levar R$ 1.968,01. Os bilhetes curitibanos foram feitos na Felicita Loterias, no bairro São Bráz, Loterias Monsenhor, no Centro, Monaco Loterias, no Bairro Alto, e a outra aposta foi pela internet.

Outras oito apostas com 14 acertos foram realizadas no Paraná.

O próximo concurso será realizado nesta terça-feira (20). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR FELICITA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.968,01 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.968,01 CURITIBA/PR LOTERIAS MONSENHOR LTDA 15 Não Simples 1 R$1.968,01 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.968,01

Apostas do Paraná

APUCARANA/PR LOTERICA LEAO DOURADO 15 Não Simples 1 R$1.968,01 ARAUCARIA/PR OLIMPIO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.968,01 CAMBE/PR LOTERICA ESPERANCA 15 Não Bolão 7 R$1.967,98 CONTENDA/PR LOTERICA SOL NASCENTE 15 Não Simples 1 R$1.968,01 CURITIBA/PR FELICITA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.968,01 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.968,01 CURITIBA/PR LOTERIAS MONSENHOR LTDA 15 Não Simples 1 R$1.968,01 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.968,01 MANDAGUARI/PR LOTERICA LAS VEGAS 15 Não Simples 1 R$1.968,01 NOVA ESPERANCA/PR CAIUA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.968,01 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.968,01 SARANDI/PR LOTERICA SARANDI 15 Não Simples 1 R$1.968,01

