Doze apostas realizadas na Grande Curitiba (capital e cidades da região metropolitana) ficaram “pela boa” no concurso 2840 da Lotofácil. Por um número esses apostadores não ficaram milionários, já que o prêmio maior (pago para 15 acertos) do sorteio deste sábado (17) foi de R$ 4,5 milhões.

No entanto, cada aposta que marcou 14 números ficou com pelo menos R$ 1059,79. Em Curitiba, a turma do “quase” fez apostas nas seguintes casa lotéricas:

A Municipal Loterias (R. Alberto Folloni, 420, Juvevê)

Castro Loterias (R. Castro, 260, Água Verde)

Duende Loterias (Terminal do Boa Vista)

Loterias São Pedro (R. Primeiro de Maio, 974, Xaxim)

Lotérica A Hora da Fortuna (Rua Bley Zornig, 1240, Boqueirão)

Millenium Loterias (R. São José dos Pinhais, 1535, Sítio Cercado)

Talismã Lotérico (Av. Marechal Floriano, 5571, Hauer)

Portal Loterias Online (2)

No próximo sorteio, concurso 2841, o prêmio da Lotofácil será de R$ 1,7 milhões. A loteria corre nesta segunda-feira e as apostas são aceitas até as 19h nas lotéricas ou canais eletrônicos.

