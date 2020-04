Após entrevista coletiva em tom de despedida, na tarde desta quarta-feira (15), o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta acabou desabafando a respeito das últimas discussões entre ele e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a respeito do enfrentamento ao coronavírus, e afirmou estar pronto para deixar o cargo. “Sessenta dias tendo que medir palavras. Você conversa hoje, a pessoa entende, diz que concorda, depois muda de ideia e fala tudo diferente. Você vai, conversa, parece que está tudo acertado e em seguida o camarada muda o discurso. Já chega, né?”, disse o ministro em entrevista à revista Veja.

O discurso do ministro chega após vários dias de atritos e ideias opostas às do presidente Jair Bolsonaro. Desde a ameaça de demissão de Mandetta, entre os dias 12 e 13 passados, o então ministro adotou uma posição de enfrentamento. Ao mesmo tempo que em Mandetta recomendava o isolamento social, Bolsonaro pedia para que as pessoas retomassem suas vidas, ignorando o fato de que o isolamento social é uma recomendação da própria Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na entrevista, Mandetta disse que fica no cargo até encontrarem uma pessoa para assumir seu lugar. “São sessenta dias nessa batalha, isso cansa”, reformou o ministro, que disse ter que trabalhar para ganhar o pão após deixar a pasta.

Ainda nesta quarta-feira, Mandetta lidou com o pedido de demissão do secretário de vigilância em saúde, Wanderson Oliveira, e afirmou que sua equipe só sairá se for junto com ele. “Vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde”, disse.

O início do fim

Na entrevista ao programa Fantástico, na Globo, no último domingo (12), Mandetta disse que a população não sabe se deve seguir as recomendações do Ministério da Saúde (favorável ao isolamento social) ou de Bolsonaro (crítico de medidas como o fechamento de comércios, por exemplo). “Espero que essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada. Porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade”, afirmou naquele dia.

Como fica o enfrentamento à covid-19?

Mandetta afirmou que não sabe quais serão as medidas tomadas pelo Ministério da Saúde após sua saída. Segundo ele, o vírus se impõe, “o vírus não negocia com ninguém. Não negociou com Trump, com nenhum governo”, disse na entrevista.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).