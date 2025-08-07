IoT Solutions 2025 tem palestras de representantes da Pixar e Vale do Silício

Nos dias 3 e 4 de setembro, acontece em São Paulo a segunda edição do IoT Solutions Congress Brasil. O evento organizado pelo iCities, hub pioneiro em cidades inteligentes, com o apoio da Prefeitura de São Paulo e com a chancela da Fira Barcelona, reforça a posição do país como um importante polo emergente nas discussões sobre Internet das Coisas (IoT), conectividade e transformação digital.

Ao unir empresas, governos e visionários globais, o encontro cria um espaço estratégico para o intercâmbio de conhecimento, geração de negócios e apresentação de soluções tecnológicas que já estão moldando o futuro.

Com diversos palestrantes nacionais e internacionais, um dos destaques do evento é a presença de Negar Feher, CEO da Orbital Outpost X, startup do Vale do Silício que desenvolve soluções modulares e autônomas para infraestrutura espacial.

Com mais de duas décadas de atuação no setor aeroespacial, Negar é reconhecida por conduzir startups da fase de pesquisa e desenvolvimento até operações comerciais, além de ser uma voz ativa em prol da diversidade e inclusão na indústria espacial. Em sua palestra “O Futuro da Infraestrutura Espacial”, a especialista abordará como a Internet das Coisas se conecta a esse ecossistema, composto por satélites, estações, veículos de lançamento e módulos habitáveis que viabilizam atividades no espaço.

Outra presença internacional é Patrick James, artista técnico e pesquisador do renomado Pixar Animation Studios, com expertise em tecnologias interativas e visuais aplicadas à produção criativa. No evento, ele falará sobre a interface entre IoT e inovação em contextos de entretenimento e design digital, além de abordar como a falha pode impulsionar a inovação.

Com base em décadas de atuação na Pixar e experiência em mais de 60 produções, Patrick revelará bastidores de histórias abandonadas e desafios técnicos que se transformaram em soluções narrativas marcantes, reforçando como o que é considerado um erro tem o potencial de fortalecer equipes e de dar origem à ideias revolucionárias.

Ricky Burns, gerente de tecnologia da principal região produtora da BP no Golfo do México, empresa responsável pela maior descoberta de petróleo no Brasil nos últimos anos, será um dos keynote speakers do IoT Solutions Congress Brasil. Com ampla trajetória na indústria de energia, Burns discutirá como integrar tecnologias emergentes, como inteligência artificial e IoT, a sistemas legados, gerando valor a partir de infraestruturas existentes.

Em sua palestra, ele compartilhará a experiência da transformação digital na BP e apresentará estratégias práticas para conectar passado e futuro, protegendo investimentos anteriores e impulsionando a inovação com base sólida.

Além desses nomes, outros especialistas presentes são: Letícia Maria Paz Lima, pesquisadora do Instituto Brasileiro de Quantum, Jayme Garcia Arnal Barbedo, referência da Embrapa em agricultura digital, e Xavier Pi, mestre em Engenharia Industrial pela Universidade Politécnica da Catalunha (UPC). Esses e outros palestrantes reforçam a diversidade de temas do congresso, que abrange mobilidade inteligente, sustentabilidade, inovação e conectividade aplicada à vida urbana e rural.

“No IoT Solutions Congress Brasil 2025, reunimos líderes, inovadores e visionários de todo o mundo para explorar como a Internet das Coisas está transformando indústrias, cidades e vidas. Este evento será um ponto de encontro essencial para quem busca estar na vanguarda da revolução digital. O Brasil, com sua diversidade, talento e potencial tecnológico, é o lugar ideal para construir esse futuro juntos. E, sem dúvida, oferece um cenário incomparável para expandir o evento que, em Barcelona, já contou com a presença de mais de 250 expositores”, afirma Roger Bou Garriga, Diretor de Feiras Industriais da Fira de Barcelona.

Com sede em Curitiba e atuação em todo o Brasil, o iCities mantém uma ação estratégica voltada à identificação e importação de referências globais em Cidades Inteligentes, Economia Azul e Internet das Coisas.“Vivemos um momento decisivo, em que a tecnologia já se tornou força motriz de transformações profundas nas esferas econômica, produtiva, social e, sobretudo, na forma como vivemos e nos conectamos. No IoT Solutions Congress deste ano queremos mostrar o poder da conexão em impulsionar soluções que melhoram vidas, potencializam territórios e constroem um futuro mais inteligente e humano”, afirma Beto Marcelino, presidente do Conselho do iCities.

Ingressos

A segunda edição do IoT Solutions Congress Brasil acontece nos dias 3 e 4 de setembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Para mais informações ou aquisição de ingressos, acesse: https://iotscongressbrasil.com.br/