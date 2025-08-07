Aos 97 anos, Paulo Pimentel celebra legado na política e na história do Paraná

O ex-governador Paulo Cruz Pimentel completa 97 anos de idade nesta quinta-feira (7). Uma das figuras mais emblemáticas da política e da comunicação do Paraná, ele deixou marcas relevantes no Paraná como governador, empresário e influente líder regional. È avô do atual prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, e foi um conselheiro do neto ao longo dos últimos anos, durante seu preparo para o cargo que hoje ele ocupa.

Nascido em 1928 na cidade paulista de Avaré, formou-se em direito pela Universidade de São Paulo e trilhou uma carreira que integrou a política, o jornalismo e o empreendedorismo. Pimentel foi eleito governador do Paraná em 1965, assumindo o cargo em 1966, aos 37 anos, feito que o tornou o mais jovem governador do estado até hoje. Durante o seu governo, que durou até 1971, impulsionou o desenvolvimento econômico e social do Paraná.

Destacam-se seus esforços para a expansão da infraestrutura, com obras em usinas elétricas importantes como Capivari-Cachoeira, Júlio Mesquita e Salto Grande do Iguaçu, além da ampliação da rede de energia elétrica para o interior. Ele também trabalhou na modernização do setor agrícola, promovendo melhorias nas políticas de agroindústria, impulsionando o crescimento rural sustentável do estado.

Sob sua gestão, foram implantados programas sociais beneficentes ao desfavelamento e à assistência social, além de ter criado o Banco do Estado do Paraná (Badep) e lançado a Telepar, sistema de comunicações estadual. Outro legado importante foram as rodovias estruturantes e o estímulo à cultura.

Além de sua atuação política, Paulo Pimentel foi um empresário de peso no setor de comunicações. Fundador e presidente do Grupo Paulo Pimentel (GPP), ele comandou um conglomerado de rádios, jornais e emissoras de televisão que, em seus tempos áureos, foi a maior rede de comunicação do sul do Brasil.

Entre os veículos sob seu comando estavam o jornal O Estado do Paraná (que encerrou suas atividades) e a Tribuna do Paraná (hoje pertencente ao Grupo Paranaense de Comunicação, que se tornaram referências na imprensa paranaense e influenciaram a democratização da informação e a promoção da cultura local.

Seu grupo também incluía as emissoras TV Iguaçu (Curitiba), TV Tibagi (Apucarana), TV Naipi (Foz do Iguaçu) e TV Cidade (Londrina), todas afiliadas ao SBT até sua venda em 2007 para o também empresário e apresentador Ratinho. A venda de jornais ocorreu em 2011 para o GRPCOM, marcando o fechamento de um ciclo relevante em sua trajetória empresarial.

“Dr. Paulo é de um tempo em que prosperavam os homens honrados, de princípios fortes, retos. Enfrentou muitos percalços na vida, mas é, indiscutivelmente, um vencedor, em todos os sentidos. É uma alegria ímpar poder desfrutar da sua amizade”, disse o diretor de jornalismo da Tribuna do Paraná, Rafael Tavares.

Paulo Pimentel ainda marcou presença na política como deputado federal por dois mandatos e teve envolvimento na presidência da Copel (Companhia Paranaense de Energia), onde promoveu renovações financeiras e valorização da empresa. Demonstrando um compromisso contínuo com o Paraná, recebeu várias homenagens, incluindo a medalha de Honra de Ordem ao Mérito do Ministério Público do Paraná, registrando sua contribuição notável ao estado.

Na esfera familiar, Pimentel é avô do atual prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, demonstrando a continuidade da influência política da família no cenário local.

