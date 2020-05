O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) vai adiantar o pagamento da parcela do décimo terceiro salário de aposentados, pensionistas e outros segurados. A ideia, anunciada pelo ministro Paulo Guedes em março, aponta a injeção de R$ 23 bilhões na economia com a antecipação da parcela do 13º salário.

Segundo o governo, a parcela será paga a aposentados e pensionistas que ganham até um salário mínimo e também mais de um salário mínimo entre esta segunda-feira e sexta-feira (08). A antecipação é uma das medidas anunciadas para conter a crise causada pelo novo coronavírus.

O pagamento será liberado de acordo com o valor e número referente ao benefício. Vão receber essa antecipação os segurados que recebem aposentadoria, pensão, auxílio doença, acidente ou reclusão.

Confira o cronograma de antecipação do 13º salário

A primeira parcela aos que recebem até um salário mínimo será paga nesta segunda-feira aos beneficiários com final 6. Terça-feira (05) recebem os com final 7, quarta-feira (06) os com o final 8, quinta-feira (07) os com final 9 e sexta-feira os com o final 0. Quem recebe mais que um salário mínimo terá a primeira parcela do 13º salário adiantada entre os dias 4 e 8 de maio.

A segunda parcela seguirá o mesmo padrão e os recursos serão liberados entre os dias 25 de maio, para os assegurados com final 1 até o dia 5 de junho aos segurados com final 0 que recebem até um salário mínimo.

Quem ganha mais de um salário mínimo receberá entre os dias 1º de junho e 5 de junho.

