Governador, apresentador e presidente falam sobre morte de Sílvio Santos

O governador do Paraná, Ratinho Jùnior, se manifestou sobre a morte do apresentador de TV e empresário Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira. Em seu perfil no Instagram, Ratinho exaltou a história de Silvio e o dom que ele tinha de levar alegria para as pessoas.

“Silvio, a você a minha eterna gratidão: agradecimento por fazer os lares do Brasil sorrirem. Gratidão por um dia você ter apostado no talento do meu pai, o apresentador Carlos Massa, o Ratinho. A minha família jamais esquecerá do seu comprometimento conosco. Você nos deixa, mas será sempre fonte de inspiração. Inspiração ao trabalho, ao empreendedorismo, inspiração a acreditar nos brasileiros. Seu carisma sempre nos contagiou. O povo do Paraná o reverenciará eternamente. Descanse em paz, Silvio. Aos milhões de fãs, amigos e familiares meus sentimentos”, disse o governador do Paraná.

Pai do governador do Paraná, o também apresentador Ratinho, um dos principais nomes do SBT, escreveu no seu Instagram:

“Silvio Santos, ou melhor, Senor Abravanel, foi mais do que um patrão para mim. Ele foi um amigo, um mentor e uma inspiração. Um homem que, com seu carisma e talento, conquistou o Brasil e transformou a vida de muitos, inclusive a minha. Tive a honra de trabalhar ao lado dele e de aprender com seu exemplo de dedicação, humildade e amor pelo que fazia. Silvio Santos não era apenas um ícone da televisão; ele era um ser humano incrível, que sempre teve uma palavra amiga e um sorriso para oferecer. Sua generosidade e seu espírito empreendedor deixaram uma marca indelével na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo”, disse Ratinho.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou no X.

“Com seu talento e carisma lançou e deu apoio a muitos talentos da televisão, do humor e do jornalismo. Era uma das pessoas mais conhecidas e queridas do nosso país. Ao longo dos anos, nos encontramos em programas de TV, reuniões e conversas, sempre com respeito e carinho. A sua partida deixa um vazio na televisão dos brasileiros e marca o fim de uma era na comunicação do país. Meus sentimentos e solidariedade para sua esposa, suas seis filhas, todos os familiares, amigos, trabalhadores de suas empresas e fãs pelo Brasil”, disse o presidente.

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??