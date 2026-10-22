Gerp: 4% não escolhem Lula nem Flávio Bolsonaro ou não sabem em quem votar

O instituto Gerp divulgou nesta quarta-feira (21) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República no segundo turno das eleições de 2026. Flávio Bolsonaro (PL) soma 53% e Lula (PT) tem 47% no cenário de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Na última pesquisa Gerp antes do 1º turno, publicada na véspera da votação (3 de outubro), Flávio aparecia com 46% das intenções de votos válidos e Lula registrava 44%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Na pesquisa espontânea, Flávio Bolsonaro vai a 48%, enquanto Lula tem 43% das intenções de voto. Os indecisos somam 8%.

Pesquisa Gerp de 2º turno presidente

A Gerp fez um cenário espontâneo (quando não são mostrados os nomes dos candidatos) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes) de segundo turno, com votos totais e votos válidos, estes excluindo brancos, nulos e indecisos.

Cenário espontâneo

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 43%

Outros: 1%

Não sabe: 8%

Cenário estimulado – Votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 53%

Lula (PT): 47%

Cenário estimulado – Votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Lula (PT): 45%

Nenhum deles: 2%

Não sabe: 2%

Metodologia das pesquisas citadas

2.400 entrevistados pela Gerp de 19 a 21 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-03835/2026.

2.400 entrevistados pela Gerp de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95,55%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-00509/2026.