PoderData mostra Flávio Bolsonaro 2 pontos à frente de Lula no segundo turno

O instituto PoderData divulgou nesta quinta-feira (22) uma nova pesquisa de intenções de voto para presidente da República no segundo turno das eleições 2026. Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% das intenções de voto e Lula (PT) 49% dos votos válidos.

Na última pesquisa PoderData/Aya antes do 1º turno, publicada na véspera da votação, Lula aparecia com 45% das intenções de votos válidos e Flávio registrava 43%, com margem de erro de 1,5 ponto percentual. Nas urnas, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos; Lula 45,16%.

Pesquisa PoderData/Aya de 2º turno para presidente

A pesquisa PoderData fez um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes dos concorrentes antes da resposta dos entrevistados) com votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos.

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 49%

Metodologia das pesquisas citadas

4.000 entrevistados pela PoderData de 19 a 22 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,6 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-07926/2026.

4.000 entrevistados pela PoderData de 30 de setembro a 2 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 1,5 ponto percentual. Registro no TSE sob o nº BR-03519/2026.