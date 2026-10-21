Flávio Bolsonaro e Lula aparecem separados por 2,2 pontos em pesquisa

A nova pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (21), mostra como está a disputa para presidente da República no segundo turno das Eleições de 2026. A votação acontece neste domingo (25).

Flávio Bolsonaro (PL) registra 51,1% das intenções de voto, enquanto Lula (PT) marca 48,9% de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Eles estão empatados tecnicamente na margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Pesquisa de 2º turno para presidente

O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando a lista dos concorrentes é apresentada antes da resposta) de segundo turno, com votos totais e votos válidos.

Cenário estimulado – votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51,1%

Lula (PT): 48,9%

Cenário estimulado – votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 46%

Branco/Nulo: 3,4%

Não sabe: 2,6%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo instituto Meio/Ideia de 15 a 19 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Canal Meio. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,5 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-08251/2026.