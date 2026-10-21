Flávio Bolsonaro e Lula aparecem separados por 2,2 pontos em pesquisa

A nova pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (21), mostra como está a disputa para presidente da República no segundo turno das Eleições de 2026. A votação acontece neste domingo (25).
Flávio Bolsonaro (PL) registra 51,1% das intenções de voto, enquanto Lula (PT) marca 48,9% de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Eles estão empatados tecnicamente na margem de erro de 2,5 pontos percentuais.
Pesquisa de 2º turno para presidente
O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando a lista dos concorrentes é apresentada antes da resposta) de segundo turno, com votos totais e votos válidos.
Cenário estimulado – votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 51,1%
- Lula (PT): 48,9%
Cenário estimulado – votos totais
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Lula (PT): 46%
- Branco/Nulo: 3,4%
- Não sabe: 2,6%
Metodologia: 1.500 entrevistados pelo instituto Meio/Ideia de 15 a 19 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Canal Meio. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,5 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-08251/2026.