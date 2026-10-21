Eleições 2026

Flávio Bolsonaro e Lula aparecem separados por 2,2 pontos em pesquisa

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo
- Atualizado: 21/10/26 10h36
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Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República

A nova pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (21), mostra como está a disputa para presidente da República no segundo turno das Eleições de 2026. A votação acontece neste domingo (25).

Flávio Bolsonaro (PL) registra 51,1% das intenções de voto, enquanto Lula (PT) marca 48,9% de votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Eles estão empatados tecnicamente na margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

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O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando a lista dos concorrentes é apresentada antes da resposta) de segundo turno, com votos totais e votos válidos.

Cenário estimulado – votos válidos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 51,1%
  • Lula (PT): 48,9%

Cenário estimulado – votos totais

  • Flávio Bolsonaro (PL): 48%
  • Lula (PT): 46%
  • Branco/Nulo: 3,4%
  • Não sabe: 2,6%

Metodologia: 1.500 entrevistados pelo instituto Meio/Ideia de 15 a 19 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Canal Meio. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2,5 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº BR-08251/2026.

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